Thi lớp 10 tại TP.HCM: Cách đăng ký nguyện vọng vào từng loại hình 23/04/2026 10:10

(PLO)- Tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM, học sinh được đăng ký tối đa tám nguyện vọng gồm ba nguyện vọng thường, hai nguyện vọng chuyên và ba nguyện vọng tích hợp.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành các văn bản về tuyển sinh vào lớp 10 trường thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tiếng Anh tích hợp.

Theo Sở GD&ĐT, ngoài dự thi lớp 10 thường, thí sinh có thể đăng ký thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp. Thí sinh đã đăng ký dự thi lớp 10 chuyên sẽ không được dự thi lớp 10 tích hợp và ngược lại.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM năm học 2025-2026.

Cách đăng ký nguyện vọng của từng loại hình như sau:

Đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường

- Học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Các trường ngoại lệ không nằm trong nhóm này gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3).

Học sinh sẽ thi ba môn gồm Toán, Văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ. Hệ số điểm bài thi Toán, Văn và Ngoại ngữ có hệ số 1.

Học sinh đăng ký ba nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 trường chuyên tại TP.HCM

Thi vào lớp 10 trường chuyên

Năm nay, TP.HCM có bốn trường tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Mỗi thí sinh có thể đăng ký tối đa hai nguyện vọng vào trường chuyên, ba nguyện vọng vào các lớp 10 thường tại các trường THPT công lập.

Sở GD&ĐT lưu ý, thí sinh đăng ký thi chuyên Anh sẽ theo một trong hai hình thức:

Cách đăng ký nguyện vọng theo môn chuyên Anh và ba nguyện vọng lớp thường các trường THPT.

- Chuyên Anh: Thí sinh dự thi thực hiện một bài thi môn chuyên Anh.

- Chuyên Anh (theo Đề án 5695).

Thí sinh dự thi thực hiện một bài thi môn chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm tiếng Anh và Toán, khoa học bằng tiếng Anh. Sở GD&ĐT khuyến khích thí sinh đã học chương trình tiếng Anh theo Đề án 5695 ở cấp THCS đã đăng ký.

Sở GD&ĐT lưu ý thí sinh khi đã đăng ký loại hình chuyên sẽ không được đăng ký tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) tại các trường thường.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

Nếu không trúng tuyển chuyên, học sinh hoàn thành chương trình THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo ba nguyện vọng đã đăng ký.

Chi tiết lịch thi lớp 10 tiếng Anh tích hợp.

Tuyển sinh lớp 10 tích hợp

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM có 10 trường tổ chức dạy tiếng Anh tích hợp. Cụ thể, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT Lương Thế Vinh, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Trung học thực hành Sài Gòn, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THPT Gia Định, Trường THPT Phú Nhuận và Trường THPT Nguyễn Hữu Huân.

Đối tượng dự thi chia ra hai nhóm:

- Nhóm 1: Học sinh có tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695) cấp THCS tại TP.HCM. Thí sinh nhóm này có thể đăng ký tối đa tám nguyện vọng vào các loại hình.

+ Hai nguyện vọng chuyên vào lớp chuyên Anh (theo Đề án 5695) tại hai Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

+ Ba nguyện vọng vào các trường có mở lớp tiếng Anh (theo Đề án 5695).

+ Ba nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Sở GD&ĐT lưu ý nếu đăng ký chuyên, ngoài ba môn quy định là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, thí sinh phải dự thi thêm ba bài thi chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm tiếng Anh, Toán, Khoa học bằng tiếng Anh.

- Nhóm 2: Học sinh không học chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) cấp THCS tại TP.HCM. Vì thế, các em có tham gia kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ngoài ba môn thi bắt buộc, các em phải đăng ký và dự thi thêm một bài thi môn tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695).

Thí sinh thuộc nhóm này được đăng ký cùng lúc các loại hình và số lượng như sau:

+ Ba nguyện vọng vào các trường có mở lớp tiếng Anh (theo Đề án 5695)

+ Ba nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Điểm xét tuyển = Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (theo thang điểm 10) hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc nhóm 2).

Nếu không trúng tuyển tích hợp, học sinh hoàn thành chương trình THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo ba nguyện vọng đã đăng ký.