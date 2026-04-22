Talkshow ‘Tăng tốc mùa thi 2026: Học đúng - thi trúng’ 22/04/2026 06:57

(PLO)- Talkshow giúp phụ huynh, học sinh nắm những thông tin cần thiết về các kỳ thi cuối cấp, phương pháp ôn tập hiệu quả, giải tỏa các vấn đề tâm lý để sẵn sàng dự thi với kết quả tốt nhất.

Sáng nay, 22-4, tại báo Pháp Luật TP.HCM sẽ diễn ra talkshow “Tăng tốc mùa thi 2026: Học đúng - Thi trúng”.

Chương trình diễn ra trong thời gian cao điểm ôn thi, khi học sinh lớp 9 và lớp 12 đang bước vào giai đoạn nước rút cho những kỳ thi quan trọng.

Trong đó, với học sinh lớp 9, đây là thời điểm tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập có tính cạnh tranh cao. Cùng với đó, học sinh lớp 12 vừa hoàn thiện kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, vừa chuẩn bị xét tuyển đại học. Nhiều em phải cùng lúc chạy đua nhiều mục tiêu nên không tránh khỏi tâm lý lo lắng, quá tải, thiếu định hướng học tập hiệu quả.

Tham dự chương trình có các khách mời:

- Thạc sĩ Chế Dạ Thảo, Trung tâm Tư vấn và Phát triển năng lực người học, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

- Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân

- Ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Quản lý chuyên môn Công ty gia sư eTeacher.

Talkshow của báo Pháp Luật TP.HCM diễn ra đúng thời gian cao điểm ôn thi, khi học sinh lớp 9 và lớp 12 đang bước vào giai đoạn nước rút cho những kỳ thi quan trọng.

Talkshow được tổ chức nhằm cung cấp thông tin cần thiết về các kỳ thi cuối cấp năm 2026, tâm lý học sinh cũng như các vấn đề thường gặp ở giai đoạn nước rút.

Đồng thời, thông qua những chia sẻ từ các khách mời, phụ huynh, học sinh sẽ được giải tỏa các vấn đề tâm lý, có những giải pháp thiết thực để học sinh học đúng trọng tâm, sử dụng thời gian hợp lý, giữ tâm lý ổn định, sẵn sàng bước vào các kỳ thi với kết quả tốt nhất.

Đồng hành cùng chương trình là Công ty iCD Việt Nam, Công ty gia sư eTeacher.