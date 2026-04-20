12 nhóm ngành đào tạo đại học thu hút nhiều thí sinh theo học nhất 20/04/2026 11:55

(PLO)- Trong 12 nhóm ngành đào tạo có số thí sinh theo học nhiều nhất, dẫn đầu là nhóm ngành kinh doanh và quản lý với 146.203 sinh viên và đứng thứ 12 là nhóm ngành báo chí.

Sáng 20-4, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2026.

Báo cáo tại đây, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, cho biết thống kê từ Bộ GD&ĐT, năm 2025 cả nước có hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, cao đẳng là 759.430. Số thí sinh trúng tuyển và nhập học đạt 681.688, tương đương 90% tổng chỉ tiêu. So với các năm trước đó, quy mô tuyển sinh và tỉ lệ nhập học đều có xu hướng tăng.

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, báo cáo tại hội nghị tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT đánh giá bức tranh tuyển sinh giữa các vùng miền vẫn có sự chênh lệch nhất định. Tỉ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học ĐH, cao đẳng cao nhất thuộc khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng; trong khi một số vùng như miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long còn thấp hơn mức bình quân chung. Điều này cho thấy điều kiện kinh tế - xã hội, cơ hội học tập và nhu cầu nhân lực từng địa phương tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định học lên của thí sinh.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có 12 nhóm ngành đào tạo có số thí sinh theo học lớn nhất. Trong đó, đứng đầu về quy mô là nhóm ngành kinh doanh và quản lý với 146.203 sinh viên, theo sau lần lượt là các nhóm ngành công nghệ kỹ thuật (72.538), nhân văn (65.826), máy tính và công nghệ thông tin (62.397), sức khỏe (53.250), kỹ thuật (39.934), khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên (37.988), khoa học xã hội và hành vi (33.004), du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (29.372), pháp luật (27.812), kiến trúc và xây dựng (22.075), xếp cuối cùng trong nhóm có quy mô lớn là báo chí và thông tin với 20.596 sinh viên.

12 ngành học thu hút thí sinh theo học nhiều nhất.

Ở chiều ngược lại, theo Bộ GD&ĐT cũng thống kê 12 nhóm ngành có quy mô dưới 10.000 sinh viên theo học. Trong đó, nhóm nghệ thuật dẫn đầu với 9.996 sinh viên, tiếp đến là sản xuất và chế biến, an ninh, quốc phòng, môi trường và bảo vệ môi trường, Cao đẳng Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, nông lâm nghiệp và thủy sản, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, toán và thống kê, dịch vụ vận tải, thú y, dịch vụ xã hội và nhóm ngành khác có quy mô thấp nhất với 680 sinh viên.

12 nhóm ngành có quy mô tuyển sinh thấp nhất.

Về cơ cấu ngành nghề, theo Bộ GD&ĐT, năm 2025 có 44 ngành đào tạo thuộc nhóm công nghệ chiến lược tuyển được hơn 150.450 thí sinh. Đây là nhóm ngành được đánh giá có sức hút lớn cả về số lượng đăng ký, chất lượng đầu vào và tỉ lệ nhập học.

Đáng chú ý, theo Bộ GD&ĐT, khối ngành sư phạm ghi nhận tín hiệu tích cực khi điểm chuẩn và số lượng đăng ký xét tuyển tăng mạnh. Năm 2025, bậc cao đẳng tuyển được 6.502 thí sinh, tỷ lệ nhập học 95,9%; bậc ĐH tuyển được 35.897 thí sinh, tỉ lệ nhập học 95,3%. Theo Bộ GD&ĐT, kết quả này cho thấy các chính sách hỗ trợ đào tạo giáo viên bước đầu phát huy hiệu quả.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết năm 2026 sẽ thúc đẩy tuyển sinh vào các chương trình thuộc nhóm công nghệ chiến lược như bán dẫn, hạt nhân, đường sắt, chương trình tài năng. Dự kiến sẽ có chính sách học bổng STEM dành cho nhóm thí sinh thuộc top 30% trúng tuyển vào các ngành công nghệ chiến lược.