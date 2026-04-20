Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển đại học không có thí sinh nhập học 20/04/2026 10:22

(PLO)- Thống kê từ Bộ GD&ĐT, năm 2025, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT tiếp tục là phương thức chủ đạo, chiếm 50,32%. Xét kết quả học tập THPT chiếm 29,24% và có xu hướng giảm so với năm 2024.

Sáng 20-4, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2026. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở GD&ĐT, lãnh đạo và cán bộ phụ trách tuyển sinh của hàng trăm cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, cho biết năm 2025 cả nước có hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, cao đẳng là 759.430.

Số thí sinh trúng tuyển và nhập học đạt 681.688, tương đương 90% so với tổng chỉ tiêu và chiếm 59% số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. So với các năm trước đó, quy mô tuyển sinh và tỷ lệ nhập học đều có xu hướng tăng. Năm 2024, tỉ lệ nhập học trên chỉ tiêu đạt 85,23%; năm 2023 là 82,45%; năm 2022 là 83,39%.

Về cơ cấu ngành nghề, năm 2025 có 44 ngành đào tạo thuộc nhóm công nghệ chiến lược tuyển được hơn 150.450 thí sinh. Đây là nhóm ngành được đánh giá có sức hút lớn cả về số lượng đăng ký, chất lượng đầu vào và tỉ lệ nhập học. Trong khi đó, nhiều nhóm ngành quy mô nhỏ vẫn tuyển sinh thấp, số lượng nhập học hạn chế.

Khối ngành sư phạm ghi nhận tín hiệu tích cực khi điểm chuẩn và số lượng đăng ký xét tuyển tăng mạnh. Năm 2025, bậc cao đẳng tuyển được 6.502 thí sinh, tỉ lệ nhập học 95,9%; bậc ĐH tuyển được 35.897 thí sinh, tỷ lệ nhập học 95,3%. Theo Bộ GD&ĐT, kết quả này cho thấy các chính sách hỗ trợ đào tạo giáo viên bước đầu phát huy hiệu quả.

Về phương thức tuyển sinh, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT tiếp tục là phương thức chủ đạo, chiếm 50,32%. Xét kết quả học tập THPT chiếm 29,24%; xét tuyển kết hợp chiếm 15,03%; thi riêng chiếm 5,08%; tuyển thẳng chiếm 0,32%.

Bộ GD&ĐT nhận định phương thức sử dụng học bạ có xu hướng giảm so với năm 2024. Đồng thời, vẫn còn nhiều phương thức tuyển sinh không có hoặc có rất ít thí sinh nhập học.

Cụ thể, có trên 200 lượt phương thức xét tuyển của các cơ sở đào tạo không có thí sinh xác nhận nhập học; 98 lượt phương thức chỉ đạt dưới 10% số thí sinh nhập học so với chỉ tiêu. Bộ GD&ĐT cho rằng tình trạng quá nhiều phương thức tuyển sinh gây nhiễu thông tin cho thí sinh, đồng thời chưa bảo đảm công bằng giữa các phương thức.

Nhiều trường cũng chưa thực hiện đầy đủ việc phân tích tương quan, đối sánh kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển theo từng phương thức xét tuyển.

Về tồn tại trong mùa tuyển sinh 2025, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH Nguyễn Tiến Thảo, cho biết vẫn xuất hiện sai sót liên quan chế độ ưu tiên khu vực, đối tượng. Nguyên nhân chủ yếu do thí sinh khai sai thông tin hoặc các đơn vị tiếp nhận chưa rà soát kỹ hồ sơ, chưa hoàn tất quy trình xác nhận.

Một bộ phận thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đúng thời gian quy định. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng một số trường chưa tham gia đầy đủ hệ thống xét tuyển chung; chưa cập nhật kịp thời dữ liệu, báo cáo; chưa đưa việc đăng ký xét tuyển các chương trình liên kết đào tạo nước ngoài, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa lên hệ thống; hoặc xác định số lượng tuyển sinh vượt quy định.

Năm 2026, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Về định hướng tuyển sinh năm 2026, ông Thảo cho biết sẽ triển khai theo Thông tư 06/2026 về quy chế tuyển sinh ĐH. Theo đó, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng; riêng nhóm ngành đào tạo giáo viên chỉ xét từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 5.

Kết quả học tập THPT sẽ sử dụng cả ba năm lớp 10, 11 và 12. Trong tổ hợp xét tuyển, môn Toán hoặc Ngữ văn phải có trọng số tối thiểu 1/3.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ, các trường được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ hoặc điểm thưởng nhưng phải công khai trong thông tin tuyển sinh. Tổng điểm cộng tối đa không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển. Ưu tiên khu vực sẽ chỉ xác định theo nơi học THPT của thí sinh. Bộ cũng bổ sung ngưỡng đầu vào đối với nhóm ngành thuộc lĩnh vực pháp luật.

Về nguyên tắc xét tuyển, thí sinh sẽ được xét chọn bình đẳng giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển, không phụ thuộc thứ tự nguyện vọng, trừ trường hợp bằng điểm ở cuối danh sách xét tuyển. Khi đó, thí sinh có điểm cộng thấp hơn được ưu tiên trước; nếu tiếp tục bằng nhau thì ưu tiên nguyện vọng cao hơn.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH cho biết thêm, năm 2026 tiếp tục đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu ngành, hoàn thiện hệ thống hỗ trợ tuyển sinh, đơn giản hóa quy trình đăng ký xét tuyển, tăng cường minh bạch dữ liệu và thúc đẩy tuyển sinh vào các chương trình thuộc nhóm công nghệ chiến lược như bán dẫn, hạt nhân, đường sắt, chương trình tài năng.

Dự kiến sẽ có chính sách học bổng STEM dành cho nhóm thí sinh thuộc top 30% trúng tuyển vào các ngành công nghệ chiến lược.