Bắt đầu đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 để xét tuyển đại học 18/04/2026

(PLO)- Thời gian để thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 2 năm 2026 từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4. Kỳ thi sẽ diễn ra vào 24-5.

Từ sáng nay, 18-4, ĐH Quốc gia TP.HCM đã bắt đầu mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026. Đây là kỳ thi tuyển sinh riêng có quy mô lớn nhất cả nước dành cho học sinh lớp 12 và tự do muốn sử dụng kết quả để xét tuyển vào ĐH, cao đẳng.

Thời gian đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4. Kỳ thi đợt 2 được tổ chức vào ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến công bố vào ngày 6-6.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi trên trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn. Lệ phí dự thi là 360.000 đồng/thí sinh.

Bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, làm bài thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần chính, tổng điểm bài thi là 1.200, mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó, độ phân biệt.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh; phần toán học gồm 30 câu; phần tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 tại điểm thi Trường ĐH Công Thương TP.HCM. Ảnh: ST

Tính đến nay, theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, đã có 107 trường ĐH và 11 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Tuy nhiên, điểm thi được sử dụng xét tuyển như thế nào phụ thuộc vào đề án riêng của của từng đơn vị.

Được biết, như PLO đã thông tin, kỳ thi đợt 1 đã diễn ra ngày 5-4 vừa qua với hơn 133.000 thí sinh dự thi tại 15 tỉnh/thành. Kết quả, điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, tương đương khoảng gần 40.000 thí sinh; 55% bài thi dưới 700 điểm, tương đương khoảng 73.000 thí sinh.

Trong khi đó, nhóm từ 900 điểm trở lên chỉ chiếm khoảng 6%, tức gần 8.000 thí sinh. Thí sinh có điểm số cao nhất trong đợt 1 đạt 1.098 điểm và thấp nhất là 27 điểm.