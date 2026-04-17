Gần 40.000 thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực dưới mức trung bình 17/04/2026 10:27

(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM có hơn 133.000 thí sinh dự thi. Kết quả, khoảng 40.000 thí sinh dưới 600 điểm, em thấp nhất chỉ đạt 27 điểm (thang điểm 1.200).

Hôm nay, 17-4, Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM đã chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Kỳ thi vừa diễn ra vào ngày 5-4 vừa qua tại 15 tỉnh, thành phố với 57 cụm thi, 119 điểm thi.

Đây là năm thứ 9 kỳ thi được tổ chức để sử dụng kết quả xét tuyển vào hơn 110 trường ĐH, Cao đẳng trên cả nước, cũng là năm ghi nhận số thí sinh dự thi đợt 1 cao nhất trong các năm qua với hơn 133.000 thí sinh dự thi. Các em đến từ hơn 2.000 trường THPT, tăng gần 6% so với năm trước.

Về cách tính điểm thi, theo ĐH Quốc gia TP.HCM, bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ; Toán học và Tư duy khoa học.

Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó của câu hỏi. Điểm thi được quy đổi theo từng phần.

Theo đó, điểm số tối đa của bài thi là 1.200, trong đó điểm tối đa từng thành phần của bài thi được thể hiện trên phiếu điểm gồm: Tiếng Việt 300 điểm, tiếng Anh 300 điểm, toán học 300 điểm và tư duy khoa học 300 điểm

Đánh giá về kết quả thi đợt 1 năm 2026, theo công bố phổ điểm của ĐH Quốc gia TP.HCM, ở đợt thi này, điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm, thang điểm tối đa là 1.200. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, tương đương gần 40.000 thí sinh; 55% bài thi dưới 700 điểm, tương đương khoảng 73.000 thí sinh.

Trong khi đó, nhóm từ 900 điểm trở lên chỉ chiếm khoảng 6%, tức gần 8.000 thí sinh, cho thấy nhóm điểm rất cao không nhiều và khả năng cạnh tranh vào các ngành “hot” sẽ rất lớn. Từ 1.000 điểm trở lên, số bài thi rất hiếm; trên 1.050 điểm chỉ lác đác vài trường hợp.

Đáng chú ý, thí sinh có điểm số cao nhất trong đợt 1 đạt 1.098 điểm và thấp nhất là 27 điểm.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026.

Theo hội đồng thi, so với năm 2025, phổ điểm năm 2026 dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao và có độ phân tán lớn hơn. Điều này cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo khả năng phân loại. Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt câu hỏi đều ở mức tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh ĐH năm nay.

Hội đồng thi cũng thông tin, thí sinh có thể dự thi cả hai đợt thi đánh giá năng lực để cải thiện điểm số. Điểm đợt thi nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Đợt 2 sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4. Kỳ thi đợt 2 được tổ chức vào ngày 24-5 tại 9 tỉnh, thành phố gồm Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 110 trường đại học, cao đẳng trên cả nước sử dụng kết quả điểm kỳ thi này để xét tuyển đầu vào năm 2026. Tuy nhiên, cách thức xét điểm như thế nào sẽ tùy theo quy định riêng của từng trường.