Giáo sư trẻ nhất ngành luật chỉ ra 3 yếu tố để thành công trong nghề 19/04/2026 15:52

(PLO)- GS.TS Đỗ Văn Đại cho rằng đam mê là điểm khởi đầu, môi trường là điều kiện, và sự kiên trì là con đường. Khi ba yếu tố ấy hội tụ, hành trình với ngành luật không chỉ là một lựa chọn, mà có thể trở thành một hành trình vươn tới những giá trị cao nhất.

Ngày 19-4, hơn 500 học sinh và giáo viên đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và khu vực lân cận đã được tham gia chương trình trải nghiệm thực tế mang tên “One Day As A Ulawer” do Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) tổ chức tại Phân hiệu Quảng Trị.

Tại đây, học sinh lớp 12 trực tiếp trải nghiệm cuộc sống và học tập của một sinh viên Luật thực thụ. Các em không chỉ được nghe giới thiệu lý thuyết mà còn được trực tiếp tham gia vào các hoạt động đặc thù của ngành Luật như: Tham quan thư viện, giảng đường, ký túc xá và giao lưu cùng các giảng viên đầu ngành.

3 điều kiện để thành công trong ngành luật

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, GS.TS Đỗ Văn Đại – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM đã có những chia sẻ gần gũi với học sinh về hành trình theo đuổi ngành luật của ông.

Mở đầu phần chia sẻ, GS.TS Đỗ Văn Đại cho biết hành trình theo đuổi ngành luật của ông không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp, mà là một mối gắn bó mang tính nội tại. Vì ngay từ ban đầu, gia đình không khuyến khích ông theo đuổi lĩnh vực pháp luật nhưng ông quyết tâm theo học. Với điểm xuất phát ấy, ông cho rằng, đam mê không chỉ là động lực, mà dần trở thành nền tảng cho mọi bước tiến về sau.

GS.TS Đỗ Văn Đại – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM.

Từ một sinh viên, GS.TS. Đỗ Văn Đại từng bước đi qua chặng đường học thuật kéo dài 13 năm tại châu Âu, hoàn thiện bản thân qua từng nấc thang: nghiên cứu sinh, tiến sĩ, rồi giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu, tích lũy những giá trị cốt lõi của một nhà khoa học pháp lý. Những thành tựu đạt được với ông không chỉ được ghi nhận trong môi trường quốc tế mà còn tiếp tục được khẳng định khi ông trở về Việt Nam giảng dạy và trở thành Phó Hiệu trưởng tại Trường Đại học Luật TP.HCM.

Việc ông được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Ordre des Palmes académiques) hạng Hiệp sĩ vào tháng 2-2026 là một dấu ấn tiêu biểu, cho thấy chiều sâu của một hành trình được nuôi dưỡng bằng đam mê.

Và mới đây nhất, GS.TS Đỗ Văn Đại được trao Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” 2026 hạng mục Giải Kiến tạo (Giải thưởng do Trường Đại học Luật TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM triển khai từ năm 2026).

Bên cạnh đó, ông tham gia sâu vào quá trình xây dựng pháp luật, đóng góp tại các diễn đàn chuyên môn cấp cao, đặc biệt trong lĩnh vực án lệ – một cấu phần ngày càng quan trọng của hệ thống pháp luật hiện đại. Trong giới học thuật, ông được biết đến là giáo sư trẻ nhất Việt Nam trong ngành luật, một dấu ấn đặc biệt phản ánh năng lực chuyên môn, tư duy học thuật sắc bén và hành trình phát triển được nuôi dưỡng từ niềm đam mê bền bỉ.

Từ chính câu chuyện của mình, GS.TS Đỗ Văn Đại nhắn nhủ các học sinh rằng, đam mê đôi khi không xuất hiện ngay từ đầu, nhưng nếu có sự quan tâm và sẵn sàng dấn thân, người học hoàn toàn có thể tìm thấy sự gắn bó lâu dài với ngành luật. Bởi theo ông, pháp luật không chỉ là một lĩnh vực học thuật, mà còn là một công cụ giúp điều hòa các mối quan hệ trong đời sống – nơi những xung đột được giải quyết, những bất ổn được hóa giải và trật tự xã hội được củng cố bằng lý lẽ và chuẩn mực.

Bên cạnh câu chuyện của mình, GS.TS Đỗ Văn Đại cũng chia sẻ về những trường hợp khởi đầu với những định hướng khác nhưng lại tìm thấy thành công khi gắn bó với ngành luật. “Có những con đường không bắt đầu từ đam mê, nhưng chính quá trình học tập và trải nghiệm đã hình thành nên tình yêu nghề và dẫn dắt đến những thành tựu đáng kể. Điều quan trọng không phải là điểm xuất phát, mà là cách mỗi người lựa chọn gắn bó và phát triển trong hành trình của mình” - GS.TS Đỗ Văn Đại đúc kết.

Tuy nhiên, theo ông, đam mê thôi chưa đủ, mà còn cần một môi trường đào tạo chất lượng là điều kiện không thể thiếu để nuôi dưỡng và phát triển năng lực. Do đó, ông tin tưởng Trường Đại học Luật TP.HCM sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thế hệ luật gia có tư duy hệ thống, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Nói thêm về việc mở phân hiệu của trường tại tỉnh Quảng Trị, GS.TS. Đỗ Văn Đại cho biết dù có nhiều cơ hội phát triển trong môi trường quốc tế, ông vẫn lựa chọn trở về Việt Nam, với mong muốn đóng góp cho giáo dục và tạo dựng thêm cơ hội học tập cho học sinh ở những khu vực còn nhiều khoảng cách về điều kiện tiếp cận. Ông muốn người học có thể theo đuổi con đường pháp lý ngay tại quê hương mình.

Khép lại phần trò chuyện, GS.TS. Đỗ Văn Đại nhắn gửi các em một thông điệp sâu sắc: đam mê là điểm khởi đầu, môi trường là điều kiện, và sự kiên trì là con đường. Khi ba yếu tố ấy hội tụ, hành trình với ngành luật không chỉ là một lựa chọn, mà có thể trở thành một hành trình vươn tới những giá trị cao nhất.

Hàng trăm học sinh THPT chăm chú nghe chia sẻ về hành trình theo đuổi ngành luật của GS.TS Đỗ Văn Đại

AI có thể thay thế nghề luật?

Cùng với chia sẻ hành trình nghề nghiệp, GS.TS Đỗ Văn Đại còn trò chuyện với học sinh, giáo viên về vai trò của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực pháp luật.

GS.TS. Đỗ Văn Đại nhấn mạnh: công nghệ không thay thế con người, mà là công cụ để con người làm tốt hơn công việc của mình. Riêng với ngành pháp luật, từ trải nghiệm cá nhân, GS.TS. Đỗ Văn Đại khẳng định dứt khoát: AI không thể thay thế nghề luật. Bởi lẽ, bản chất của nghề luật không nằm ở việc xử lý dữ liệu đơn thuần, mà ở năng lực tư duy, đánh giá và phán xét trong từng bối cảnh cụ thể. Những quyết định pháp lý luôn gắn liền với yếu tố con người – nơi cảm nhận, kinh nghiệm và trách nhiệm đóng vai trò không thể thay thế.

Tuy nhiên, theo GS.TS. Đỗ Văn Đại, AI có thể hỗ trợ tổng hợp thông tin, đưa ra các phương án tham khảo, nhưng không thể đưa ra kết luận cuối cùng trong những tình huống đòi hỏi sự cân nhắc toàn diện. Khi một vụ việc phát sinh, việc xác định đúng – sai, hợp lý – chưa hợp lý không chỉ dựa vào dữ liệu, mà còn phụ thuộc vào cách con người nhìn nhận và đánh giá vấn đề trong tổng thể bối cảnh.

Từ đó, ông khuyến khích học sinh nhìn nhận công nghệ với một tâm thế chủ động: tận dụng để làm việc hiệu quả hơn, nhưng không phụ thuộc. Việc tiết kiệm thời gian từ những công việc mang tính kỹ thuật sẽ giúp người học có thêm không gian để đầu tư vào tư duy, vào chiều sâu tri thức – những yếu tố cốt lõi quyết định giá trị của người làm luật.

Học sinh trải nghiệm sinh hoạt, ăn uống trong môi trường đại học. Ảnh: ULAW