Trường Đại học Luật TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 30/03/2026 10:32

(PLO)- Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhấn mạnh giá trị lớn nhất mà trường có được chính là bản sắc học thuật riêng, đề cao tri thức, công lý và tinh thần phụng sự xã hội.

Sáng nay, 30-3, tại Nhà hát Hòa Bình, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM (1996–2026).

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Cùng dự có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Đặng Hoàng Oanh và ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Buổi lễ còn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thế hệ viên chức, cựu người học và sinh viên nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM đã ôn lại hành trình 50 năm truyền thống của trường. Từ những ngày đầu khó khăn, trường đã từng bước trở thành cơ sở đào tạo pháp luật trọng điểm của đất nước, khẳng định vị thế trong khu vực.

"Nhưng hơn cả những con số hay danh hiệu, giá trị lớn nhất mà trường có được chính là một bản sắc học thuật riêng – một môi trường giáo dục nghiêm túc, nhân văn, đề cao tri thức, công lý và tinh thần phụng sự xã hội", Tiến sĩ Lê Trường Sơn nhấn mạnh.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM

Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học và người học. Đây là những người đã vun đắp nên chiều sâu học thuật, mang bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần thượng tôn pháp luật vào đời sống xã hội.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn cho rằng bước vào giai đoạn phát triển mới, khi chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi sâu sắc đời sống, nhà trường xác định rõ định hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, lấy pháp luật làm trọng điểm và xây dựng đại học số.

"Chúng tôi tin rằng, chỉ khi gắn kết tri thức pháp lý với các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, quản trị và đời sống xã hội, nhà trường mới có thể đào tạo được những thế hệ có khả năng thích ứng và tư duy liên ngành", ông Sơn khẳng định.

Dịp này, Tiến sĩ Lê Trường Sơn cũng nhấn mạnh đến Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award 2026” do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ông kỳ vọng giải thưởng sẽ trở thành hoạt động thường niên uy tín, tôn vinh các cá nhân xuất sắc và kết nối cộng đồng pháp lý.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Luật TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hoa cho tập thể lãnh đạo Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: BTC

Đồng thời, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 nhà giáo xuất sắc là PGS.TS Hà Thị Thanh Bình, Thạc sĩ Lê Văn Hiển và TS Võ Trung Tín.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ba nhà giáo tiêu biểu của Trường Đại học Luật TP.HCM