ULAW hướng đến đại học đa ngành, đậm bản sắc pháp lý 30/03/2026 05:45

(PLO)- TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết ULAW lấy pháp luật làm nền tảng trọng điểm khi định hướng mở rộng đào tạo theo hướng ĐH đa ngành, liên lĩnh vực.

Năm 2026 đánh dấu hai cột mốc quan trọng của Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW): 50 năm hình thành và phát triển (1976-2026) và 30 năm chính thức mang tên trường (30-3-1996 – 30-3-2026).

Từ một cơ sở đào tạo còn nhiều khó khăn, đến nay nhà trường đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị uy tín, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực pháp luật.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trường định hướng phát triển thành ĐH đa ngành, liên lĩnh vực, lấy pháp luật làm trọng điểm, đồng thời xây dựng mô hình ĐH định hướng nghiên cứu và ĐH số.

Để hiểu rõ hơn hành trình đã qua và chiến lược mới của trường, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với TS Lê Trường Sơn (ảnh), Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM.

Ba trụ cột tạo nên thương hiệu ULAW

. Phóng viên: Năm 2026 đánh dấu 50 năm truyền thống (1976-2026) và 30 năm mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM (1996-2026). Ông nhìn nhận đâu là những dấu ấn quan trọng nhất trong chặng đường phát triển đó của nhà trường?

+ TS Lê Trường Sơn: Nhìn lại chặng đường vừa qua, tôi cho rằng dấu ấn quan trọng nhất chính là hành trình vươn lên bền bỉ của nhà trường từ những nền tảng ban đầu rất khiêm tốn để trở thành một cơ sở đào tạo pháp luật uy tín hàng đầu của đất nước.

Những năm đầu, cơ sở vật chất hạn chế, đội ngũ còn mỏng, trong bối cảnh nhiều thách thức sau chiến tranh. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức đã kiên trì xây dựng nền móng cho sự phát triển lâu dài.

Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM vui mừng trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: ULAW

Trải qua nửa thế kỷ, Trường ĐH Luật TP.HCM từng bước trưởng thành, trở thành một cơ sở trọng điểm trong đào tạo nguồn nhân lực pháp luật của Việt Nam cả về quy mô lẫn chất lượng. Uy tín của trường không chỉ được khẳng định trong nước mà còn mở rộng ra khu vực và quốc tế thông qua hợp tác học thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Tôi cho rằng chính hành trình phát triển bền bỉ ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động và người học tiếp tục nỗ lực xây dựng và phát triển trường mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Truyền thống lâu năm của Trường Đại học Luật là sinh viên sôi nổi tham gia các hoạt động giao lưu, nghiên cứu khoa học, hoạt động vì cộng đồng...

. Theo ông, những yếu tố nào đã góp phần tạo nên uy tín và thương hiệu của nhà trường trong hệ thống giáo dục ĐH hiện nay?

+ Theo tôi, uy tín và thương hiệu của Trường ĐH Luật TP.HCM được xây dựng và củng cố trên ba trụ cột quan trọng.

Thứ nhất là tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh dẫn dắt của các thế hệ lãnh đạo. Qua từng giai đoạn, họ đã định hình con đường phát triển của trường, kiên định với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy đổi mới quản trị, giúp trường vượt qua khó khăn và từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục ĐH.

Thứ hai là đội ngũ giảng viên, nhà khoa học. Với chuyên môn vững và tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, giảng viên không chỉ truyền thụ tri thức pháp lý mà còn đóng góp các công trình khoa học, tham gia phản biện, tư vấn chính sách, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thứ ba là các thế hệ sinh viên và cựu người học. Nhiều cựu sinh viên đang giữ vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan tư pháp, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Chính việc họ mang tri thức, chuẩn mực nghề nghiệp và tinh thần thượng tôn pháp luật vào thực tiễn là đã góp phần lan tỏa thương hiệu nhà trường một cách bền vững.

Hướng đến ĐH đa ngành, lấy pháp luật là trọng điểm

. Bên cạnh đào tạo, Trường ĐH Luật TP.HCM còn được biết đến là một trung tâm nghiên cứu pháp lý có nhiều đóng góp cho thực tiễn xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về vai trò của nhà trường trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách và đóng góp cho đời sống pháp lý của xã hội thời gian qua?

+ Tôi cho rằng nghiên cứu khoa học là một trong ba chức năng cốt lõi của một trường ĐH mô hình hiện đại, bên cạnh đào tạo và phục vụ cộng đồng.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: ULAW

Đối với Trường ĐH Luật TP.HCM, nghiên cứu khoa học luôn được xác định là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của trường. Chúng tôi quan niệm, đào tạo muốn có chiều sâu thì phải được nâng đỡ bằng nền tảng nghiên cứu; đồng thời nghiên cứu khoa học phải gắn bó chặt chẽ với thực tiễn pháp lý và yêu cầu phát triển của đất nước.

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Luật TP.HCM đã từng bước khẳng định vai trò của mình như một trung tâm nghiên cứu và truyền bá khoa học pháp lý lớn của đất nước, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn học thuật, tọa đàm chuyên sâu, qua đó tạo ra không gian trao đổi học thuật giữa các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và những người làm công tác thực tiễn pháp luật.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường cũng được thể hiện rõ nét thông qua số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp độ khác nhau, từ cấp cơ sở, cấp bộ, cấp tỉnh đến các chương trình nghiên cứu lớn. Nhiều đề tài nghiên cứu đã đóng góp những luận cứ khoa học quan trọng cho việc xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện pháp luật, đồng thời cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo, bài báo khoa học và các sản phẩm học thuật khác của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của trường cũng góp phần lan tỏa tri thức pháp lý, thúc đẩy sự phát triển của khoa học pháp lý và nâng cao nhận thức pháp luật trong xã hội.

Trường Đại học Luật TP.HCM thường xuyên có những hoạt động gắn kết đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và người học.

. Trong chiến lược phát triển sắp tới, Trường ĐH Luật TP.HCM định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, liên lĩnh vực nhưng vẫn lấy pháp luật làm trọng điểm, đồng thời sẽ trở thành một ĐH định hướng nghiên cứu và ĐH số. Những định hướng này sẽ được trường triển khai như thế nào để vừa mở rộng không gian phát triển, vừa giữ vững thế mạnh truyền thống?

+ Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn phát triển mạnh mẽ, phương thức vận hành của nền kinh tế, bộ máy nhà nước và đời sống xã hội đang thay đổi sâu sắc. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống pháp luật cũng như chất lượng nguồn nhân lực pháp lý.

Trong khuôn khổ gala gặp mặt và kết nối cựu người học ULAW ngày 28-3 đã diễn ra hoạt động đấu giá gây Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường ĐH Luật TP. HCM. Trong ảnh: PGS-TS Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Luật TP.HCM, trao bức tranh “Song Mã Thiên Hà” cho người trúng đấu giá. Ảnh: ULAW

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã làm xuất hiện nhiều vấn đề pháp lý mới như quản trị dữ liệu, thương mại điện tử, tài chính số, đổi mới sáng tạo hay quản trị công trong môi trường số. Vì vậy, nguồn nhân lực pháp luật không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải có hiểu biết liên ngành về kinh tế, quản trị, công nghệ và quan hệ quốc tế để xử lý hiệu quả các vấn đề thực tiễn.

Từ yêu cầu đó, Trường ĐH Luật TP.HCM định hướng mở rộng đào tạo theo hướng đa ngành, liên lĩnh vực nhưng vẫn lấy pháp luật làm trọng điểm. Việc mở rộng không làm thay đổi bản sắc của một trường luật, mà nhằm tạo nền tảng tri thức rộng hơn, giúp người học tiếp cận các vấn đề pháp lý trong mối liên hệ với các lĩnh vực khác như kinh tế, quản trị, công nghệ và đời sống xã hội, đồng thời nâng cao khả năng vận dụng pháp luật trong thực tiễn nghề nghiệp.

Song song đó, trường xác định phát triển theo mô hình ĐH định hướng nghiên cứu và ĐH số. Nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu khoa học, xây dựng các nhóm nghiên cứu và trung tâm học thuật, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đã mở rộng quy mô cơ sở vật chất với 3 cơ sở đào tạo. Ngày 14-3 vừa qua, Ký túc xá hiện đại dành cho 500 sinh viên ULAW tại cơ sở 3, phường Long Phước, TP.HCM đã được đưa vào sử dụng.

Đối với mục tiêu xây dựng ĐH số, đây không chỉ là ứng dụng công nghệ trong giảng dạy hay quản lý, mà là quá trình chuyển đổi toàn diện về quản trị, đào tạo, học liệu và dịch vụ người học. Qua đó, nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và xây dựng môi trường học tập hiện đại, linh hoạt.

Tôi tin rằng với định hướng phát triển này, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ vừa giữ vững thế mạnh đào tạo pháp luật trọng điểm, vừa nâng cao năng lực thích ứng, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

. Xin cảm ơn ông!

Tiến sĩ LÊ TRƯỜNG SƠN, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM: Vững truyền thống - sáng tương lai Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi Trường ĐH Luật TP.HCM kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên trường. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động đã góp phần xây dựng nên truyền thống, vị thế và bản sắc của nhà trường hôm nay. Một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống của Trường ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: ULAW Bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi tin tưởng đội ngũ viên chức, người lao động cùng các thế hệ người học sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng cống hiến, chung tay xây dựng Trường ĐH Luật TP.HCM phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của xã hội và với truyền thống mà các thế hệ đi trước đã gây dựng. Đối với cộng đồng cựu người học, tôi mong sự gắn bó với nhà trường tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Một trường ĐH không chỉ được tạo nên bởi chương trình đào tạo mà còn bởi một cộng đồng cựu người học thành đạt, trách nhiệm và luôn hướng về mái trường. Sự đồng hành của các thế hệ cựu người học thông qua chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thế hệ sau, kết nối nghề nghiệp và đóng góp cho nhà trường sẽ là nguồn lực quan trọng cho chặng đường phát triển sắp tới. Tôi tin rằng với truyền thống được gìn giữ, tinh thần đoàn kết được củng cố, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển, đúng với tinh thần của chủ đề kỷ niệm năm nay: “Vững truyền thống - sáng tương lai”.

Công bố kết quả giải thưởng “Tinh hoa pháp lý”

Sáng 30-3, tại Nhà hát Hòa Bình, Trường ĐH Luật TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ kiệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và 30 năm mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM (1996-2026).

Tại đây, Trường ĐH Luật TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì cho những nỗ lực của đội ngũ suốt thời gian qua.

Đồng thời, chương trình còn có lễ trao giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award 2026”. Đây là giải thưởng lần đầu tiên được Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật trong đào tạo pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý và xây dựng hệ thống pháp luật tại Việt Nam.

Giải thưởng được phát động từ ngày 9 đến hết ngày 20-3, nhân dịp chào mừng sự kiện trọng đại của Trường ĐH Luật TP.HCM. Kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Ban tổ chức đã nhận được 485 đề cử ở bốn hạng mục: Sáng tạo - Cống hiến - Thành tựu - Kiến tạo.

Quá trình thẩm định và xét chọn diễn ra từ ngày 21 đến hết ngày 25-3. Ban tổ chức sẽ trao giải theo từng hạng mục, số tiền thưởng mỗi hạng mục là 100 triệu đồng. Các hạng mục gồm:

Giải Sáng tạo: Nhằm tôn vinh những cá nhân có các công trình, sáng kiến, ý tưởng đổi mới có giá trị nổi bật trong nghiên cứu hoặc thực tiễn pháp luật.

Giải Cống hiến: Nhằm ghi nhận những cá nhân có quá trình đóng góp bền bỉ, lâu dài cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển khoa học pháp lý.

Giải Thành tựu: Nhằm tôn vinh những cá nhân đạt được các thành tựu tiêu biểu, có dấu ấn rõ nét trong lĩnh vực pháp luật.

Dịp này, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng tổ chức nhiều hội thảo khoa học như hội thảo cấp quốc gia về phát triển Trường ĐH Luật TP.HCM thành ĐH đa ngành - kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam; hội thảo đào tạo tiến sĩ luật tại Trường ĐH Luật TP.HCM; với chủ đề “Hành trình tri thức và lan tỏa giá trị pháp lý”; gala kết nối các thế hệ cựu người học ULAW; hội trại “Thắp lửa truyền thống” với hơn 1.600 sinh viên; chương trình teambuilding gắn kết tập thể của hơn 400 viên chức, người lao động; hơn 200 cựu cán bộ Đoàn, hội tham gia chương trình họp mặt cán bộ Đoàn, hội các thời kỳ…

PHẠM ANH