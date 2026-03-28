'Tài sản' vô giá của Trường Đại học Luật TP.HCM trong hành trình nửa thế kỷ 28/03/2026 06:53

(PLO)- Hiệu trưởng Lê Trường Sơn khẳng định: “Giá trị lớn nhất của một trường ĐH không nằm ở những con số hay những công trình vật chất, mà nằm ở những con người trưởng thành từ mái trường đó”.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 truyền thống ULAW

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (1976-2026) và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM (30-3-1996 – 30-3-2026), Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức chuỗi hoạt động ôn lại truyền thống và định hướng tương lai.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra trong tháng 3 với các hoạt động trọng điểm như hoạt động gala kết nối các thế hệ cựu người học ULAW vào ngày 28-3; hội trại “Thắp lửa truyền thống” với hơn 1.600 sinh viên; chương trình teambuilding gắn kết tập thể của hơn 400 viên chức, người lao động; hơn 200 cựu cán bộ Đoàn, hội tham gia chương trình họp mặt cán bộ Đoàn, hội các thời kỳ.

Dịp này, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng tổ chức các hội thảo khoa học như hội thảo cấp quốc gia về phát triển Trường ĐH Luật TP.HCM thành ĐH đa ngành - kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam; hội thảo đào tạo tiến sĩ luật tại Trường ĐH Luật TP.HCM; với chủ đề “Hành trình tri thức và lan tỏa giá trị pháp lý”…

Ngày 30-3, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, trao giải thưởng “Tinh hoa pháp lý” do Trường ĐH Luật TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, vinh danh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu, đào tạo và xây dựng pháp luật từ năm 1976 đến nay. Lễ trao giải diễn ra ngày 30-3 với bốn hạng mục: “Sáng tạo”, “Cống hiến” và “Thành tựu”, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng.

Chuỗi sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại hành trình nửa thế kỷ đầy tự hào, mà còn là thời điểm để Trường ĐH Luật TP.HCM khẳng định khát vọng tiếp tục đổi mới, phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền pháp lý hiện đại của Việt Nam.

Trong hành trình 50 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) không chỉ kiến tạo nên một thiết chế đào tạo pháp lý trọng điểm của quốc gia, mà còn bền bỉ vun đắp một giá trị sâu sắc hơn - giá trị con người.

Hơn 200 cựu cán bộ Đoàn, hội tham gia chương trình họp mặt cán bộ Đoàn, hội của Trường ĐH Luật TP.HCM qua các thời kỳ. Ảnh: ULAW

Gần 70.000 người học đã tốt nghiệp

Ngay từ thời điểm khởi đầu, khi Trường Cán bộ tư pháp Trung ương tại TP.HCM được thành lập vào năm 1976, nhiệm vụ đặt ra không đơn thuần là trang bị kiến thức, mà là đào tạo con người - những cán bộ tư pháp trực tiếp tham gia xây dựng và vận hành bộ máy nhà nước trong giai đoạn đầu mới thống nhất đất nước vẫn còn nhiều khó khăn.

Những khóa học đầu tiên dù diễn ra trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, đã đặt nền móng cho một thế hệ người học mang tính thực hành cao, gắn chặt với yêu cầu của thực tiễn. Quá trình chuyển đổi thành Trường Trung học Pháp lý TP.HCM vào năm 1982, rồi mở các lớp đào tạo cử nhân luật từ năm 1983, không chỉ là sự nâng cấp về trình độ đào tạo, mà còn mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nhà trường đối với xã hội. Người học không còn giới hạn trong đội ngũ cán bộ đương nhiệm, mà bắt đầu hình thành một lực lượng trí thức pháp lý được đào tạo bài bản, có khả năng tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

Từ khi Phân hiệu ĐH Pháp lý TP.HCM được thành lập vào năm 1987 và sau đó là Phân hiệu ĐH Luật TP.HCM vào năm 1993, quy mô đào tạo tiếp tục được mở rộng, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng về số lượng người học. Đồng thời cũng trong giai đoạn này tại Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM vào năm 1991, ngành luật bắt đầu được đào tạo tại khoa Triết học và đến năm 1995, khoa Luật được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực pháp luật.

Bước ngoặt năm 1996 - khi Trường ĐH Luật TP.HCM chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất với khoa Luật của Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (30-3-1996) - đã tạo ra một sự hội tụ đặc biệt: Giữa đào tạo mang tính thực tiễn của hệ thống tư pháp và truyền thống học thuật của một ĐH tổng hợp. Chính sự kết hợp này đã định hình nên một thế hệ người học không chỉ vững về kiến thức chuyên môn, mà còn có năng lực nghiên cứu và tư duy độc lập.

Từ năm 2000, khi trở thành trường ĐH độc lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, ULAW bước vào giai đoạn phát triển với quy mô lớn hơn, chương trình đào tạo đa dạng hơn và môi trường học thuật ngày càng hoàn thiện.

Đến nay, sau nửa thế kỷ, đã có gần 70.000 người học đã tốt nghiệp, trưởng thành từ mái trường ULAW đã và đang hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, pháp lý và kinh tế - xã hội, trở thành những “đại sứ thầm lặng” lan tỏa tri thức, công minh và trách nhiệm của công dân.

PGS-TS Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy và TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân cựu sinh viên ULAW. Ảnh: ULAW

Từ nền tảng đào tạo pháp lý được hình thành tại giảng đường, một bộ phận cựu người học đã từng bước trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, hàng vạn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ sau khi rời giảng đường đã bước vào những vị trí chuyên môn cốt lõi - từ thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư đến các chuyên gia pháp lý tại các cơ quan nhà nước, tổ chức hành nghề luật và các tập đoàn kinh tế.

Cựu người học định hình vị thế ULAW

Không dừng lại ở tư cách là kết quả của quá trình đào tạo, cựu người học ULAW đã trở thành một nguồn lực đặc biệt, góp phần bồi đắp uy tín, chất lượng và sức lan tỏa của nhà trường trong đời sống xã hội.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khi ULAW hướng tới mô hình ĐH số đa ngành, liên lĩnh vực và định hướng nghiên cứu, cộng đồng cựu người học tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, không chỉ giúp bảo tồn và phát huy truyền thống, mà còn tạo ra động lực mới cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, ULAW rất chú trọng việc xây dựng và duy trì mạng lưới cựu người học thông qua Ban liên lạc cựu sinh viên từ cấp khoa đến cấp trường, đồng thời thành lập các chi hội cựu sinh viên theo địa phương, câu lạc bộ cựu nghiên cứu sinh, câu lạc bộ doanh nhân, câu lạc bộ golf…

Tỉ lệ sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt 97,43%. Trong ảnh: Lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ và khai giảng chương trình sau ĐH của trường. Ảnh: ULAW

Mạng lưới này thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi học thuật như gala giao lưu các thế hệ mỗi năm, các giải thể thao (giải Golf Ulaw mở rộng, giải bóng đá nam/nữ cựu sinh viên…), các tọa đàm chuyên đề; hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên đang theo học…

Từ đó, cộng đồng cựu người học đã có nhiều đóng góp cho trường trên nhiều phương diện, góp ý chương trình đào tạo của trường để sát với thực tiễn; tạo điều kiện cho sinh viên khóa sau thực tập, kiến tập tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà mình đang công tác. Bên cạnh đó, họ đã đóng góp nhiều vào các quỹ học bổng hằng năm để hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó, tài trợ cho các hoạt động phong trào, hội thảo khoa học và các sự kiện lớn của trường.

Sự đóng góp của các thế hệ cựu người học tạo nên vị thế của trường Năm 1989, khi Trường ĐH Luật TP.HCM vừa tròn 13 tuổi, tôi vinh dự trở thành một thành viên của đại gia đình ULAW. Hôm nay, khi mái trường thân yêu đã bước sang tuổi 50, nhìn lại chặng đường đã qua, trong tôi dâng lên niềm xúc động và biết ơn sâu sắc. Chính nơi đây đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành - không chỉ trao cho tôi tri thức, mà còn hun đúc bản lĩnh, mở ra con đường nghề nghiệp và hơn thế nữa, là nơi tôi tìm thấy những giá trị gắn bó suốt đời... Giá trị lớn nhất của một trường ĐH không nằm ở những con số hay những công trình vật chất, mà nằm ở những con người trưởng thành từ mái trường đó. Chính sự trưởng thành và những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cựu người học đã tạo nên minh chứng thuyết phục cho vị thế của một cơ sở đào tạo pháp luật trọng điểm quốc gia, đồng thời hiện thực hóa châm ngôn “Sáng tri thức - Vững công minh” trong từng lĩnh vực hoạt động. TS LÊ TRƯỜNG SƠN, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM

và cũng là cựu sinh viên khóa 14 của trường

Tỉ lệ sinh viên ULAW có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 97,43% Hiện nay, Trường ĐH Luật TP.HCM có quy mô ba cơ sở đào tạo tại TP.HCM và một phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị. Trường có tám chuyên khoa, bốn viện nghiên cứu, hai trung tâm, 12 phòng/ban chức năng. Toàn trường hiện có 560 giảng viên, viên chức, người lao động, cùng 15.000 người học. Báo cáo của Trường ĐH Luật TP.HCM về kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau một năm tốt nghiệp năm 2025 cho thấy tỉ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt 97,43%. Trong đó, một số ngành ghi nhận tỉ lệ có việc làm rất cao như luật (chương trình chất lượng cao) đạt 98,66%, luật chương trình đào tạo chuẩn (đại trà) đạt 96,52% và luật thương mại quốc tế đạt 92,39%. Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM ra quân chiến dịch Mùa hè xanh 1997.

Về thời gian tìm việc, 32,3% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và 53,1% tìm được việc làm trong khoảng 3-6 tháng. Khảo sát cũng cho thấy 77,6% sinh viên có mức thu nhập bình quân từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng/tháng; 9,3% sinh viên đạt mức thu nhập từ 20 triệu đồng trở lên. Báo cáo chỉ ra sự dịch chuyển mạnh mẽ của sinh viên sang khu vực tư nhân với tỉ lệ 77,9%, tăng 10,9% so với năm trước. Trong khi đó, tỉ lệ làm việc tại khu vực nhà nước chiếm 16,1%. Về mức độ phù hợp chuyên môn chiếm 86,5% (trong đó 66,7% sinh viên ra trường làm đúng ngành đào tạo và 31,7% làm việc liên quan đến ngành).