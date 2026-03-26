Lan tỏa hành trình 15 năm 'Niềm vui từ lòng nhân ái' 26/03/2026 20:08

(PLO)- Không chỉ theo đuổi mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững, Tập đoàn TTC còn vun đắp các giá trị nhân văn thông qua chuỗi hoạt động vì cộng đồng, trong đó có chương trình hiến máu tình nguyện “Niềm vui từ lòng nhân ái”.

Ngày 26-3, chương trình hiến máu tình nguyện “Niềm vui từ lòng nhân ái” lần thứ 15 đã được tổ chức, thu hút 210 cán bộ, nhân viên tham gia, tiếp tục hành trình sẻ chia sự sống, duy trì suốt hơn một thập kỷ qua.

Chương trình do Tập đoàn TTC phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) và Phòng khám đa khoa DHA Healthcare tổ chức định kỳ hằng năm, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Gần 300 đơn vị máu được sẻ chia cho công tác điều trị

Với sự hỗ trợ chuyên môn của DHA Healthcare, người tham gia hiến máu đều được hướng dẫn và chăm sóc tận tình trước, trong và sau khi hiến máu. Kết quả đã có gần 300 đơn vị máu an toàn được bổ sung cho ngân hàng máu thành phố.

Đáng chú ý, nhiều cán bộ nhân viên đã hiến máu liên tục trong nhiều năm. Tiêu biểu như anh Trần Hữu Toàn (Công ty Đầu tư Thành Thành Công) với 15 lần hiến máu (chưa kể hiến máu tại địa phương), hay anh Lê Hoàng Vũ (Công ty TTC IZ) với 11 lần. Tất cả đều chung một mong muốn giản dị là góp phần chia sẻ với những bệnh nhân cần truyền máu.

Đến địa điểm tổ chức từ rất sớm, anh Lê Đại Nhân (Công ty TTC Land) cho biết, anh cảm thấy bản thân đã làm được một việc ý nghĩa khi góp phần nhỏ sức lực để giúp đỡ những người cần máu. “Điều khiến tôi vui là tinh thần này ngày càng được nhiều đồng nghiệp hưởng ứng”, anh nói.

Lần đầu tiên hiến máu tại TTC, chị Nguyễn Anh Thư (Công ty Đầu tư Thành Thành Công) tâm sự: “Ban đầu tôi cũng có chút lo lắng, nhưng khi được hướng dẫn và hỗ trợ tận tình, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi sẽ tiếp tục tham gia trong những lần sau”.

Lan tỏa giá trị nhân ái trong văn hóa TTC

Được duy trì suốt 15 năm qua, chương trình hiến máu tình nguyện “Niềm vui từ lòng nhân ái” đã trở thành một hoạt động thường niên mang đậm dấu ấn văn hóa doanh nghiệp TTC. Qua từng năm, số lượng cán bộ nhân viên tham gia không ngừng tăng, cùng chất lượng nguồn máu ngày càng được nâng cao, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.

Theo bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC, hiến máu là một nghĩa cử nhân văn, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Mỗi giọt máu trao đi là một cơ hội được sống tiếp, là sự tiếp nối của hy vọng đối với những người đang cần được cứu chữa.

“Tại TTC, chúng tôi luôn xem những hoạt động như hiến máu tình nguyện là một phần trong văn hóa doanh nghiệp, nơi mỗi cán bộ nhân viên đều ý thức được vai trò của mình trong việc sẻ chia và đóng góp cho xã hội. Chúng tôi tin rằng, khi tinh thần nhân ái được nuôi dưỡng bền bỉ và lan tỏa, những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục được nhân lên trong nội bộ doanh nghiệp và lan rộng ra cộng đồng, góp phần tạo nên một xã hội ngày càng nhân văn và bền vững hơn”, bà nhấn mạnh.

Ghi nhận và đồng hành cùng chương trình, ông Lê Huỳnh Thanh - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ thực hiện và những người tham gia hiến máu. Ông đánh giá cao Tập đoàn TTC vì đã duy trì hoạt động ý nghĩa này trong suốt 15 năm qua. “Phường Tân Sơn Hòa sẽ luôn phối hợp cũng như tạo mọi điều kiện để TTC tiếp tục phát huy nghĩa cử tốt đẹp này”, ông khẳng định.

Niềm vui và hạnh phúc khi được làm điều ý nghĩa cho xã hội.

Năm nay, chương trình ghi nhận sự tham gia của đội ngũ nhân sự đến từ các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn TTC như Công ty Đầu tư Thành Thành Công, Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty Du lịch Thành Thành Công, Công ty GEC, Công ty Khu công nghiệp Thành Thành Công, Công ty Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh, Công ty Thương mại Thành Thành Công, Công ty Dịch vụ Logistics Thành Thành Công, Công ty Năng lượng TTC, Công ty Toàn Hải Vân, Công ty Thành Thành Nam, Công ty TTC Đại Tín, Công ty Giáo dục Quốc tế TTC và một số công ty khác trực thuộc Tập đoàn.

Bên cạnh việc tổ chức tại TP.HCM, chương trình còn được triển khai đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành nơi Tập đoàn TTC hoạt động, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. “Niềm vui từ lòng nhân ái” đã trở thành biểu tượng cho cam kết phát triển bền vững của TTC, gắn liền với các giá trị ESG, đặc biệt là trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.