Hùng Nhơn - De Heus - Bel Gà - TTC Energy: Bắt tay phát triển điện mặt trời 24/03/2026 07:30

Ngày 23-3, tại TP.HCM, Tập đoàn Hùng Nhơn - De Heus Việt Nam - Bel Gà Việt Nam - TTC Energy đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện mặt trời. Sự kiện đánh dấu bước tiến tích hợp năng lượng sạch vào nông nghiệp công nghệ cao - hướng tới phát triển bền vững, gia tăng lợi thế ngành nông nghiệp Việt Nam.

Hình thành hệ sinh thái năng lượng sạch trong nông nghiệp

Theo nội dung hợp tác, các bên sẽ phối hợp triển khai chuỗi dự án điện mặt trời áp mái trên hệ thống trang trại và nhà máy thuộc chuỗi liên kết De Heus - Bel Gà - Hùng Nhơn. Dự án được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương, tận dụng tối đa diện tích mái hiện hữu để sản xuất điện sạch phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất.

Việc hợp tác giúp doanh nghiệp chủ động năng lượng - tối ưu chi phí - giảm phát thải - đáp ứng tiêu chuẩn môi trường toàn cầu.

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Chủ tịch TTC Energy cho biết: Dự án có tổng công suất ban đầu 12,5 MWp, định hướng mở rộng lên hơn 20 MWp trong năm 2026 và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các bên lên tới 50 MWp trong thời gian tới. Dự kiến, hệ thống triển khai lắp đặt trong năm 2026 sẽ cung cấp khoảng 18,500 MWh điện mỗi năm, tương đương gần 360.000 MWh trong vòng đời 20 năm. Qua đó, góp phần cắt giảm khoảng 18.000 tấn CO₂ mỗi năm, tương đương gần 360.000 tấn trong suốt thời gian vận hành.

Điểm nổi bật trong chương trình hợp tác được ký kết là mỗi bên đảm nhận vai trò riêng, tạo nên sự liên kết chặt chẽ trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn khẳng định, hợp tác phát triển điện mặt trời lần này là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với bền vững của Hùng Nhơn. Ngay từ khi thành lập, Hùng Nhơn đã xác định mô hình chăn nuôi hiện đại, khép kín, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Chiến lược này được Hùng Nhơn hiện thực hóa qua chuỗi dự án DHN tại Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên. Đến nay, De Heus và Hùng Nhơn đã và đang triển khai 15 dự án tại Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên, với tổng vốn đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng. Trong đó, Tây Ninh được xác định là địa bàn trọng điểm của chuỗi liên kết với 12 dự án, tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành hệ sinh thái chăn nuôi - chế biến - xuất khẩu quy mô lớn.

Hướng tới phát triển bền vững dài hạn

Ông Johan van den Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, chia sẻ: “Việc tích hợp điện mặt trời vào các chuỗi dự án tại Việt Nam là minh chứng cụ thể cho cam kết này. Thông qua hợp tác cùng TTC Energy, Bel Gà và Tập đoàn Hùng Nhơn trong việc phát triển hệ thống năng lượng mặt trời tại các trang trại giống, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng các mô hình nông nghiệp xanh, hiệu quả và có trách nhiệm, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam”.

Ông Ben Cliteur - Tổng Giám đốc Bel Gà Việt Nam và châu Á chia sẻ: “Đối với Bel Gà, phát triển bền vững không chỉ nằm ở việc sản xuất con giống một ngày tuổi chất lượng mà còn ở cách chúng tôi vận hành toàn bộ hệ thống sản xuất. Việc tích hợp điện mặt trời vào các trang trại và nhà máy ấp trong chuỗi giá trị sản xuất giúp Bel Gà giảm phát thải, tối ưu chi phí năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Thông qua hợp tác cùng TTC Energy, De Heus và Hùng Nhơn, chúng tôi tin rằng mô hình này sẽ được nhân rộng, góp phần xây dựng chuỗi sản xuất gia cầm hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Việt Nam”.

Ở góc độ chiến lược, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC nhận định: Sự ký kết giữa Tập đoàn Hùng Nhơn - De Heus - Bel Gà - TTC Energy là một quyết sách rất thông minh, nâng cao năng lực vị thế trên thị trường. Ông tin rằng, mỗi bên sẽ dựa trên thế mạnh của nhau, quan hệ tương hỗ để phát triển bền vững trong dài hạn, đem lại những lợi ích thiết thực nhất cho kinh tế - xã hội.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh gửi lời chúc mừng, ghi nhận nỗ lực của các đơn vị. Ông đánh giá cao những kết quả mà Hùng Nhơn - De Heus - Bel Gà - TTC đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh sẽ tạo điều kiện để các bên phát triển thuận lợi nhất, cùng góp sức với tỉnh để hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hàng đầu trong từng lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo nên chuỗi giá trị khép kín, tối ưu hiệu quả vận hành và đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài của ngành nông nghiệp Việt Nam.