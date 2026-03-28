Cựu người học góp phần tạo nên giá trị của Trường ĐH Luật TP.HCM 28/03/2026 16:22

(PLO)- TS Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho rằng dù khác nhau về thế hệ, vị trí công tác hay lĩnh vực hoạt động, các cựu người học ULAW đều có chung một điểm khởi đầu và cùng góp phần tạo nên giá trị của nhà trường.

Hôm nay (28-3), Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) tổ chức chương trình Gala gặp mặt và kết nối cựu người học ULAW. Buổi Gala quy tụ đông đảo các thế hệ cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cùng giảng viên, cán bộ nhà trường qua nhiều thời kỳ.

Chương trình là dịp để kết nối cộng đồng cựu người học, nhìn lại hành trình phát triển của nhà trường trong suốt nửa thế kỷ hình thành và phát triển. Đồng thời khơi dậy tinh thần gắn bó, tự hào và trách nhiệm đồng hành của các thế hệ người học đối với sự phát triển bền vững của ULAW trong giai đoạn mới.

Ban lãnh đạo ULAW cùng nâng ly khai tiệc tại Gala. Ảnh: UL

Cựu người học ULAW góp phần tạo nên giá trị của nhà trường

Phát biểu tại Gala, TS Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi nhà trường hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên trường.

Trong suốt thời gian qua, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai đồng bộ, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và đồng hành tích cực từ cộng đồng cựu người học và cựu viên chức, góp phần tạo nên không khí sôi nổi và giàu ý nghĩa cho chuỗi sự kiện kỷ niệm.

TS Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM phát biểu tại Gala. Ảnh: UL

Chia sẻ với tư cách vừa là Hiệu trưởng, vừa là một cựu sinh viên khóa 14 của trường, TS Sơn xúc động nhớ về những ngày đầu bước vào trường từ năm 1989, khi đó là Phân hiệu ĐH Pháp lý TP.HCM, với nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng đầy hoài bão. Sau khi tốt nghiệp, nhờ thành tích học tập tốt, ông được nhà trường mời ở lại công tác giảng dạy. Quyết định gắn bó với trường của ông xuất phát từ niềm đam mê nghiên cứu và mong muốn tiếp tục cống hiến cho chính môi trường đã đào tạo và định hình con đường phát triển của mình...

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống, TS Sơn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ giảng viên của nhà trường – những người không chỉ truyền đạt tri thức mà còn bồi đắp nhân cách, định hướng giá trị sống cho nhiều thế hệ người học.

Ông cũng gửi lời tri ân tới các bạn học cùng khóa, những người đã cùng chia sẻ một thời thanh xuân đáng nhớ dưới mái trường ULAW, cũng như tri ân chính ngôi trường đã góp phần hình thành nên con người và sự nghiệp của mỗi cựu người học.

Hiệu trưởng ULAW nhấn mạnh, dù khác nhau về thế hệ, vị trí công tác hay lĩnh vực hoạt động, các cựu người học ULAW đều có chung một điểm khởi đầu và cùng góp phần tạo nên giá trị của nhà trường. Uy tín và thương hiệu của ULAW không chỉ được xây dựng từ chương trình đào tạo hay cơ sở vật chất, mà được khẳng định qua sự trưởng thành và những đóng góp của các thế hệ người học trong xã hội.

Trong thời gian tới, nhà trường kỳ vọng cộng đồng cựu người học sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành và đóng góp vào sự phát triển chung của ULAW.

Phiên đấu giá bức tranh Song Mã Thiên Hà. Ảnh: UL

Đấu giá gây quỹ hỗ trợ sinh viên

Trong khuôn khổ buổi sáng cùng ngày, nhà trường đồng thời tổ chức Lễ khai trương thư viện tại cơ sở Long Phước, một công trình hạ tầng học thuật quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và học tập hiện đại tại cơ sở mới của trường.

Lãnh đạo nhà trường đã trao tặng thư viện cuốn sách “Dòng thời gian” – một ấn phẩm đặc biệt lưu giữ những dấu ấn lịch sử, những tư liệu quý giá và hành trình phát triển của Trường ĐH Luật TP.HCM.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Gala còn diễn ra hoạt động đấu giá gây quỹ giàu ý nghĩa, hướng đến mục tiêu đóng góp cho Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường ĐH Luật TP. HCM. Không chỉ mang giá trị vật chất, hoạt động này còn thể hiện tinh thần đồng hành và trách nhiệm của các thế hệ cựu người học đối với ULAW và các thế hệ sinh viên hiện nay trong dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống.

Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được đưa vào Quỹ hỗ trợ sinh viên, nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động, dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của sinh viên.

TS Lê Trường Sơn (trái) - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM trao bức tượng Đại mã hùng phong cho người chiến thắng trong phiên đấu giá. Ảnh: UL

Tính đến thời điểm kết thúc Gala, tổng giá trị huy động từ hoạt động đấu giá gây quỹ đạt 494 triệu đồng, tiếp tục nối dài những đóng góp thiết thực của cộng đồng cựu người học đối với sự phát triển của nhà trường và các thế hệ sinh viên tiếp nối.

Thông qua chương trình Gala, Trường ĐH Luật TP. HCM tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia, đồng thời từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển theo mô hình ĐH hiện đại, đa ngành, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu của xã hội.

Lãnh đạo nhà trường thực hiện nghi thức kéo vải bảng tên thư viện, chính thức đưa công trình vào vận hành. Ảnh: YC