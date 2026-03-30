Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao 5 định hướng lớn đến Trường Đại học Luật TP.HCM 30/03/2026 11:30

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Trường Đại học Luật TP.HCM tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tổng thể của Chính phủ về “xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP.HCM trở thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.

Sáng nay, 30-3, tại Nhà hát Hòa Bình, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM (1996–2026).

Buổi lễ có sự tham gia của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các tổ chức nghề nghiệp, đối tác chiến lược; cùng đông đảo các thế hệ viên chức, người lao động, cựu người học và sinh viên nhà trường.

Tại đây, Trường Đại học Luật TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng II – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và ông Hoàng Minh Sơn - Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cùng hoa cho tập thể lãnh đạo Trường Đại học Luật TP.HCM

5 định hướng trọng tâm cho Trường Đại học Luật TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng biểu dương và đánh giá cao những thành tựu và đóng góp quan trọng của Trường Đại học Luật TP.HCM trong suốt chặng đường 50 năm qua.

Phó Thủ tướng cho rằng đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất cao. Nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác định rõ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, công tác xây dựng và thi hành pháp luật được xác định là một trong những “đột phá của đột phá”, có vai trò quyết định trong việc hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong lĩnh vực giáo dục, Đảng ta nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và kinh tế tri thức .

Những định hướng lớn này đặt ra yêu cầu rất cao đối với các cơ sở đào tạo luật – nơi trực tiếp đào tạo đội ngũ nhân lực tham gia xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật. Trong bối cảnh đó, vai trò của các cơ sở đào tạo luật, đặc biệt là Trường Đại học Luật TP.HCM, càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Từ đó, Phó Thủ tướng đề nghị trường tập trung triển khai hiệu quả đề án tổng thể của Chính phủ đã phê duyệt năm 2013 và quyết định năm 2022 về “xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP.HCM trở thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”. Đồng thời, Phó Thủ tướng lưu ý trường cần thực hiện năm định hướng trọng tâm. Cụ thể:

Thứ nhất, trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; chú trọng phát triển năng lực tư duy pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề luật. Đặc biệt, cần đào tạo nguồn nhân lực pháp lý có khả năng làm việc trong môi trường số, hiểu biết về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế số và quản trị hiện đại.

Thứ hai, cần tập trung xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu pháp lý hàng đầu, có khả năng tham gia sâu vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật; đặc biệt là các lĩnh vực mới như pháp luật về công nghệ, kinh tế số, dữ liệu, an ninh mạng, đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản trị, giảng dạy và học tập; xây dựng môi trường học thuật hiện đại, sáng tạo và hội nhập.

Thứ tư, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phổ biến, giáo dục pháp luật; mở rộng các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người dân và doanh nghiệp; góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật.

Thứ năm, tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật uy tín trên thế giới; từng bước nâng cao vị thế của Nhà trường trên các bảng xếp hạng khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: ULAW

“Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội, yêu cầu đối với nguồn nhân lực pháp lý cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Người làm luật trong thời đại mới không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có tư duy liên ngành, hiểu biết về công nghệ, có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của môi trường pháp lý toàn cầu. Tôi tin tưởng rằng, Trường Đại học Luật TP.HCM sẽ tiếp tục tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực pháp lý hiện đại, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” – Phó Thủ tướng gửi gắm.

Là một cựu sinh viên của Trường, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng bày tỏ tự hào về truyền thống và những giá trị tốt đẹp mà Nhà trường đã vun đắp khi ông còn theo học tại trường. Ông cho biết đó là khoảng thời gian có nhiều khó khăn nhưng thế hệ của ông đã được các thầy cô giảng dạy, hỗ trợ để ông cố gắng học tập tốt vì sự phát triển của đất nước.

Ông mong rằng các em sinh viên của nhà trường, đội ngũ thầy cô giáo luôn tự hào về mái trường của mình, tiếp nối truyền thống của trường để ngày càng đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước.

Bộ GD&ĐT ủng hộ định hướng mở rộng không gian phát triển của Trường Đại học Luật TP.HCM

Tham dự tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đánh giá cao những đóng góp của Trường Đại học Luật TP.HCM trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đồng thời ghi nhận vai trò tích cực của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của Trường trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo .

Với vai trò là cơ quan chủ quản, ông Sơn nhấn mạnh Bộ GD&ĐT luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để trường phát huy tối đa quyền tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị trường trong thời gian tới tập trung năm định hướng lớn sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiện đại, liên ngành và hội nhập quốc tế,trong đó ngành Luật phải giữ vai trò nòng cốt, là nền tảng để phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên, hướng tới chuẩn mực quốc tế; chú trọng phát triển năng lực nghiên cứu, năng lực tư vấn chính sách và khả năng tham gia vào các vấn đề pháp lý toàn cầu.

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, đặc biệt là các lĩnh vực pháp luật mới như pháp luật về công nghệ số, dữ liệu, đổi mới sáng tạo, kinh tế số.

Thứ tư, phát triển mô hình quản trị đại học hiện đại, gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản trị, giảng dạy và học tập.

Thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế một cách thực chất, nâng cao vị thế học thuật của Nhà trường trong khu vực và trên thế giới.

“Bộ GD&ĐT ủng hộ định hướng mở rộng không gian phát triển của Nhà trường, bao gồm việc phát triển các phân hiệu, mở rộng ngành đào tạo phù hợp với xu thế, trên cơ sở bảo đảm chất lượng và giữ vững bản sắc đào tạo pháp luật. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để Nhà trường phát triển nhanh và bền vững” – Ông Sơn nhấn mạnh.