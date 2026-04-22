Hôm nay, học sinh tại TP.HCM đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 22/04/2026 06:53

(PLO)- Học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ có 7 ngày để đăng ký nguyện vọng trực tuyến vào lớp 10, bắt đầu từ hôm nay (22-4).

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM năm nay thành phố có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Tùng Thiện Vương trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Từ 8 giờ ngày 22-4 đến 17 giờ ngày 28-4, học sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ: ts10.hcm.edu.

Thời điểm này, thí sinh tự do từ các tỉnh khác muốn thi vào trường chuyên nộp hồ sơ tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM diễn ra ngày 1 và 2-6.

Học sinh được đăng ký tối đa tám nguyện vọng gồm ba nguyện vọng thường, hai nguyện vọng chuyên và ba nguyện vọng tích hợp. Cụ thể:

-Thi vào lớp 10 thường:

Học sinh sẽ thi ba môn gồm Toán, Văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ. Hệ số điểm bài thi Toán, Văn và Ngoại ngữ có hệ số 1. Học sinh đăng ký ba nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó và không được thay đổi

-Thi vào lớp 10 chuyên:

Năm nay, TP.HCM có bốn trường THPT tuyển lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ngoài 3 nguyện vọng thường, học sinh còn được đăng ký hai nguyện vọng chuyên. Học sinh sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 cao nhất).

Học sinh sẽ dự thi bốn bài thi gồm ba bài thi không chuyên Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký (150 phút).

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

-Thi vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp:

Năm học này, TP.HCM có 10 trường tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp.

Thí sinh nhóm này được đăng ký 6 nguyện vọng, bao gồm 3 nguyện vọng vào các trường có mở lớp tiếng Anh (Đề án 5695) và 3 nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Sở GD&ĐT lưu ý các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh phải học nguyện vọng đó và không thay đổi.

Ngoài 3 môn thi quy định Văn, Toán, Ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi thêm 1 bài thi môn tiếng Anh tích hợp.