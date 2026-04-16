Chi tiết lịch thi lớp 10 tại TP.HCM 16/04/2026 19:18

(PLO)- Năm 2026, TP.HCM có bốn trường THPT tuyển lớp 10 chuyên gồm trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố chi tiết lịch thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027.

Theo đó, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra vào ngày 1 và 2-6. Thí sinh sẽ dự thi ba môn Văn, Toán và Ngoại ngữ.

Chi tiết lịch thi lớp 10

Đối với thí sinh dự thi chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào chiều 2-6.

Danh sách các trường tuyển lớp 10 chuyên.

Sở GD&ĐT lưu ý cách thí sinh đăng ký thi chuyên Anh theo một trong hai hình thức:

- Chuyên Anh: Thí sinh dự thi một bài thi môn chuyên Anh.

- Chuyên Anh (theo Đề án 5695).

Học sinh lớp 9 Trường THCS Tùng Thiện Vương, TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh dự thi một bài thi môn chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm tiếng Anh, Toán, Khoa học bằng tiếng Anh. Khuyến khích thí sinh đã học chương trình tiếng Anh theo Đề án 5695 ở cấp THCS đăng ký.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý thí sinh khi đã đăng ký loại hình chuyên sẽ không được đăng ký tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) ở trường thường.

Cách thức đăng ký nguyện vọng môn chuyên Anh và 3 nguyện vọng thường

Còn với thí sinh thi chuyên Tin học sẽ chỉ dự thi bài thi môn chuyên Tin học (được thực hiện bằng một trong các ngôn ngữ lập trình: Pascal, C++ hoặc Python).

Thí sinh muốn dự thi vào lớp 10 chuyên phải hoàn thành chương trình THCS trong độ tuổi, có kết quả đánh giá rèn luyện và học tập cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ Khá trở lên, riêng lớp 9 phải là tốt.

Thí sinh phải đăng ký theo hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của TP tại địa chỉ: ts10.hcm.edu.vn. Mỗi thí sinh có thể đăng ký tối đa hai nguyện vọng vào trường chuyên, ba nguyện vọng vào các lớp 10 thường tại các trường THPT công lập.

Riêng các thí sinh hoàn thành chương trình THCS ở các tỉnh khác có nguyện vọng thi hai hoặc bốn trường chuyên thì phải nộp đơn đăng ký dự thi tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm môn chuyên x 2. Nếu không trúng tuyển chuyên, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 thường.

Năm nay có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 43.000 so với năm ngoái.