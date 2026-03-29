Thi lớp 10 sớm hơn một tuần: Các trường học vừa dạy vừa ôn 29/03/2026 10:54

(PLO)- Với lịch thi lớp 10 diễn ra sớm hơn mọi năm, nhiều trường học tại TP.HCM chủ động đẩy nhanh tiến độ giảng dạy, tổ chức thi thử và chú trọng công tác tư vấn nguyện vọng cho học sinh.

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027. Theo đó, kỳ thi vào lớp 10 sẽ diễn ra ngày 1 và 2-6.

Phương án này sớm hơn mọi năm gần một tuần, nhằm phù hợp lịch thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (ngày 11 đến 12-6).

Năm nay TP có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 em so với năm ngoái. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ tăng hơn 27.000 em, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng lần lượt hơn 8.400 và 7.200 em. Sở đặt mục tiêu gần 118.400 em vào lớp 10 công lập, tỉ lệ đỗ là 70%. Số còn lại gần 51.000 em có thể vào trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên. Điều này khiến kỳ thi càng trở nên căng thẳng.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thi sớm có lợi thế nhưng vẫn áp lực

Thi lớp 10 sớm hơn, Nguyễn Ngọc Hải Anh, học sinh lớp 9, trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Nhiêu Lộc cảm thấy hồi hộp nhưng không bất ngờ.

Đối với Hải Anh, việc thi sớm có lợi thế riêng. “Thi sớm kiến thức sẽ được nối dài, không bị ngắt quãng hay rơi rớt khi phải chờ đợi quá lâu” - Hải Anh nói.

Hải Anh đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn – một trong những ngôi trường có điểm chuẩn top đầu thành phố. Với nguyện vọng 2, em đang cân đối giữa Trường THPT Marie Curie và Trường THPT Nguyễn Du.

Thay vì tham gia kỳ thi thật của Trường Phổ thông Năng khiếu vốn có lịch trình khá sát với kỳ thi của Sở (ngày 23 và 24-5), Hải Anh đăng ký các đợt thi thử để cọ xát với dạng đề khó.

Để có một suất vào công lập khi số lượng học sinh lớp 9 tăng mạnh, lộ trình học tập của Hải Anh được phân bổ khá chặt chẽ. Ngoài học tại trung tâm và học thêm với giáo viên bộ môn, em dành phần lớn thời gian tự học tại lớp cho việc luyện đề.

Với môn Toán, Hải Anh tập trung giải quyết các bài toán thực tế. Với môn Tiếng Anh và Ngữ văn, em học chắc từ vựng, nắm vững lý thuyết và các dạng ý chính của tác phẩm để đảm bảo không mất điểm ở những câu hỏi cơ bản.

Đồng quan điểm, Bích Ngân, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành, cũng cho rằng thi sớm đồng nghĩa với việc nghỉ sớm.

Dù bất cứ sĩ tử nào cũng đối mặt với áp lực trước kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời nhưng với sự chuẩn bị từ cuối năm lớp 8, hiện Ngân đã hoàn thành hầu hết chương trình tại các lớp học thêm và sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập.

Cô trò Trường THCS Đoàn Thị Điểm trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trước yêu cầu hoàn tất xét hoàn thành chương trình THCS trước ngày 30-4 từ Sở GD&ĐT TP.HCM, nhiều trường học phải đẩy nhanh lịch kiểm tra học kỳ II lên sớm hơn dự kiến, đồng thời vừa dạy vừa ôn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, cho hay ngay khi có thông tin lịch thi lớp 10, trường đã chủ động xây dựng kịch bản. Tuy nhiên, với yêu cầu mới về việc hoàn tất hồ sơ, lịch công tác của trường đã phải đẩy lên sớm hơn một tuần.

Trường sẽ tổ chức kiểm tra cuối học kỳ cho khối 9 từ ngày 10-4 đến 17-4. Việc này nhằm đảm bảo có đủ thời gian chấm bài, hoàn tất điểm số và xét duyệt hồ sơ đúng yêu cầu của Sở, trong khi các khối 6, 7, 8 vẫn học tập bình thường.

Ngoài ra, trường đã kích hoạt chế độ vừa dạy kiến thức mới, vừa ôn tập cuốn chiếu ngay từ sau Tết. Chiến lược này giúp các em nắm chắc kiến thức. Trường cũng tăng thêm thời lượng cho ba môn thi.

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, toàn bộ nội dung giảng dạy và các bài kiểm tra cuối học kỳ II sẽ được hoàn tất trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Việc giải quyết sớm các nội dung chính khóa giúp trường tập trung ôn tập cho học sinh trong tháng 5.

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng, cho hay năm nay sẽ tổ chức kỳ thi thử. Kỳ thi được tổ chức như thi thật từ chia phòng thi theo danh sách A, B, C đến bố trí hai giám thị coi thi cho mỗi phòng.

"Kỳ thi giúp các em làm quen với không khí phòng thi, học cách kiểm soát thời gian và giải tỏa tâm lý căng thẳng. Thông qua kết quả này, giáo viên sẽ có dữ liệu cuối cùng để bồi dưỡng ngay những lỗ hổng kiến thức còn thiếu sót" - thầy Cường nói.

Ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp, cũng cho biết trường đang đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kiểm tra học kỳ II đối với học sinh lớp 9 trước kỳ nghỉ lễ 30-4. Trường sẽ dành toàn bộ tháng 5 để hoàn thiện hồ sơ, nhập điểm và tập trung cao độ cho công tác ôn thi cuối cấp.

Bên cạnh đó, kế hoạch ôn tập cho khối 9 đã được siết chặt. Cụ thể, các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh được tăng thêm 4 tiết/tuần ngoài giờ chính khóa. Học sinh được ôn tập miễn phí. Trong đó, trường chi trả thù lao cho giáo viên 1 tiết, 3 tiết còn lại do đội ngũ giáo viên tự nguyện giảng dạy miễn phí.