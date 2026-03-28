Nhiều trường THPT tại TP.HCM dự kiến chỉ tiêu vào lớp 10 28/03/2026 10:26

(PLO)- Một số trường có điểm chuẩn thuộc tốp đầu TP.HCM dự kiến tăng chỉ tiêu vào lớp 10.

Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, vừa có thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Học sinh Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa thi hùng biện tiếng Nhật. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

So với năm ngoái, năm nay trường dự kiến tăng 3 lớp 10. Cụ thể, trường tuyển 420 học sinh với 10 lớp. Trong đó 7 lớp thường (315 học sinh) và 3 lớp tích hợp (105 học sinh).

Đối với lớp tích hợp, môn lựa chọn gồm tin học, vật lý, hoá học, sinh học.

Trong khi đó, lớp thường sẽ gồm tin học và 3 môn bất kỳ.

Với chương trình nhà trường có các ngoại ngữ tự chọn như tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung. Tin học chứng chỉ quốc tế và tiếng Anh chứng chỉ quốc tế.

Trường có xe đưa rước và tổ chức bán trú.

Năm ngoái, điểm chuẩn lớp 10 thường ở nguyện vọng 1 là 24,5 điểm, cao nhất TP.HCM.

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, phường Thủ Đức năm học này cũng dự kiến tuyển 700 học sinh, tương đương 16 lớp 10, tăng một lớp so với năm ngoái.

Trong đó, 2 lớp tiếng Anh tích hợp, còn lại là hệ đại trà.

THPT Nguyễn Hữu Huân thuộc top 3 dẫn đầu về điểm chuẩn lớp 10 ở TP.HCM năm 2025 với 23,5/30 điểm. Thí sinh phải đạt trung bình gần 8 điểm mỗi môn mới đỗ.

Ngoài các môn học bắt buộc, trường có đầy đủ các môn lựa chọn, gồm: Lý, hóa, sinh, địa, tin học, giáo dục kinh tế pháp luật, âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ. Học sinh có thể chọn ngoại ngữ hai là tiếng Nhật, Trung hoặc Hàn.

Trong khi đó, Trường THPT Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, dự kiến giảm chỉ tiêu vào lớp 10. Năm nay trường chỉ tuyển 17 lớp với 765 học sinh (năm học trước trường tuyển 20 lớp với 900 học sinh).

Học sinh lớp 10 sẽ được tự chọn mô hình lớp với 18 nhóm, có 15 câu lạc bộ miễn phí và có thể đăng ký bán trú.

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM tổ chức vào ngày 1 và 2-6, sớm hơn mọi năm gần một tuần. Học sinh thi ba môn toán, văn, ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng.

Trong báo cáo về thực trạng mạng lưới trường lớp ngày 10-3, Sở GD&ĐT cho biết năm nay TP có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 em so với năm ngoái.

Trong đó, khu vực TP.HCM cũ tăng hơn 27.000 em, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng lần lượt hơn 8.400 và 7.200 em.

Sở đặt mục tiêu gần 118.400 em vào lớp 10 công lập, tỉ lệ đỗ là 70%. Số còn lại gần 51.000 em có thể vào trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên.