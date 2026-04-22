Áp lực thi lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh mong có thêm trường THPT công lập 22/04/2026 19:27

(PLO)- Tại buổi tư vấn tuyển sinh trường THCS Nguyễn Hiền, TP.HCM, nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng khi con có thể rớt lớp 10 công lập vì số lượng học sinh đông.

Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM vừa tổ chức cuộc họp tư vấn đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 với toàn thể phụ huynh.

Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp tổ chức họp tư vấn cho phụ huynh khối 9 về việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong không khí căng thẳng của kỳ thi cuối cấp đang cận kề, nhiều phụ huynh không giấu nổi sự lo lắng.

Một phụ huynh chia sẻ: "Con em chúng ta đã nỗ lực suốt 9 năm đèn sách. Tại những khu vực đông dân như quận 12 trước đây, số lượng các trường THPT hiện còn quá ít so với tốc độ gia tăng dân số, khiến cơ hội của các em trở nên mong manh. Nếu không may trượt suất công lập, các con sẽ đi về đâu?".

Đồng tình với quan điểm trên, một phụ huynh khác cho rằng dù hiểu chủ trương phân luồng sau THCS, nhưng tâm lý chung của cha mẹ và học sinh vẫn muốn vào học tại các trường THPT công lập trước khi học nghề.

"Con tôi có định hướng làm đầu bếp, nhưng cháu vẫn mong muốn có 3 năm học THPT trọn vẹn để trưởng thành hơn. Tôi hy vọng chỉ tiêu vào công lập năm nay sẽ được cân đối tăng thêm để đáp ứng nguyện vọng chính đáng này", vị này bày tỏ.

Ông Đinh Văn Trịnh, Hiệu trưởng cho biết, các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hằng năm đều rất áp lực và căng thẳng. Vì thế, để chắc chắn một suất vào lớp 10 công lập, phụ huynh cần cân nhắc thật kỹ khi đăng ký nguyện vọng.

Ông Đinh Văn Trịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền chia sẻ tại buổi họp phụ huynh. Ảnh: NQ

Theo ông Trịnh, một trong những yếu tố để tham khảo khi đăng ký nguyện vọng là kết quả kiểm tra cuối kỳ của các con rồi so sánh với điểm chuẩn năm trước để định hướng đăng ký. Ngoài ra, nên tham khảo ý kiến giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn vì họ theo sát năng lực học sinh và có kinh nghiệm đánh giá. Ngoài ra, khi chọn trường, phụ huynh cần cân nhắc khoảng cách đi lại trong suốt 3 năm học, tránh đăng ký quá xa gây khó khăn lâu dài. Đồng thời, phụ huynh không nên để học sinh đăng ký theo bạn bè; mỗi em có năng lực khác nhau, đăng ký theo nhóm dễ dẫn đến rủi ro rớt cả 3 nguyện vọng.

"Việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 được thực hiện trực tuyến. Mỗi học sinh sẽ có tài khoản riêng. Nhà trường, giáo viên sẽ không đăng ký thay và không can thiệp vào lựa chọn của phụ huynh" - ông Trịnh nói.

Cô Nguyễn Thị Hải lý đang giới thiệu với phụ huynh về những điểm mới của kỳ thi vào lớp 10 năm nay. Ảnh: NQ

Bên cạnh đó, phụ huynh cần chú ý thời gian biểu học tập, vui chơi, nghỉ ngơi, ăn uống của con em để đảm bảo sức khỏe trong khoảng thời gian một tháng trước khi thi.

Trong giai đoạn này, phụ huynh không nên cho các em đi du lịch xa, hạn chế tối đa các hoạt động thể thao đối kháng dễ gây chấn thương. Bởi trước đó, đã có nhiều trường hợp đáng tiếc như gãy tay, ảnh hưởng đến việc thi cử, thậm chí phải dừng lại một năm.

Về ăn uống, phụ huynh nên chuẩn bị thức ăn tại nhà, hạn chế ăn ngoài, đặc biệt là khoảng một tuần trước kỳ thi để tránh rủi ro sức khỏe, vì nếu sức khỏe không đảm bảo thì kết quả bài thi cũng sẽ bị ảnh hưởng.