Hướng dẫn chi tiết đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 tại TP.HCM 22/04/2026 14:00

(PLO)- Học sinh TP.HCM sẽ có 9 ngày đăng ký nguyện vọng trực tuyến, bắt đầu từ 8 giờ hôm nay (22-4).

Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành chi tiết quy trình hướng dẫn đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên cổng tuyển sinh trực tuyến, bao gồm nguyện vọng lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

-Mở trình duyệt web (Firefox, Chrome, Safari...) và truy cập vào địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn/

-Tại màn hình trang chủ, phụ huynh học sinh (PHHS) tham khảo thông báo văn bản, thông tin về các trường THPT, chọn chức năng (Đăng ký tuyển sinh).

-Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu truy cập và thực hiện (Đăng nhập). Tài khoản này do Trường THCS cuối cấp đã cung cấp cho PHHS).

Bước 2: Kiểm tra thông tin

-Giao diện hiển thị thông tin hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10.

-Thông tin hồ sơ học sinh. PHHS rà soát và cập nhật thông tin liên hệ gồm SĐT và email. Về thông tin học sinh và nơi ở hiện tại, nếu cần điều chỉnh, PHHS vui lòng liên hệ trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ.

Bước 3: Đăng ký trường loại thường

-Trường hợp không dự thi lớp 10 loại thường, PHHS chọn chức năng không dự thi tuyển sinh lớp 10.

- Trường hợp dự thi lớp 10 loại thường, PHHD chọn nút chức năng dự thi tuyển sinh và đăng ký tối đa 3 nguyện vọng.

Bước 4: Đăng ký trường loại chuyên hoặc tích hợp

- Trường hợp không dự thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp, PHHS chọn chức năng không dự thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp.

-Trường hợp dự thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp, Sở GD&ĐT lưu ý PHHS chỉ chọn 1 trong 2 loại hình trên. Cụ thể:

Đăng ký dự thi lớp 10 chuyên, phụ huynh chọn nút chức năng dự thi lớp 10 loại chuyên; đăng ký môn chuyên, chọn môn thi chuyên và chọn trường đăng ký.

Nếu PHHS muốn thi lớp 10 tích hợp thì phải thực hiện chọn “Đã học tích hợp (theo Đề án 5695) tại THCS”. Sau đó, PHHS chọn nhóm tích hợp và chọn chức năng đăng ký tại loại nhóm trường nguyện vọng theo Đề án 5695 để đăng ký.

Tiếp theo, PHHS nhập thông tin khảo sát đăng ký môn lựa chọn khi trúng tuyển vào một trường bất kỳ. Và cuối cùng kiểm tra lại thông tin đã nhập sau đó chọn (Hoàn thành đăng ký) để xác nhận thông tin.

Bước 5: Điều chỉnh thông tin và xuất phiếu đăng ký

Sau khi đăng ký thông tin thành công, giao diện hiển thị toàn bộ thông tin hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào 10. Trong trường hợp cần điều chỉnh thông tin đăng ký, phụ huynh học sinh chọn nút chức năng: [Quay lại chỉnh sửa]

[Xuất phiếu đăng ký]: Nút chức năng hỗ trợ lưu lại thông tin hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào 10.

PHHS đăng ký nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm học 2026-2027 diễn ra ngày 1 và 2-6.

Thí sinh dự thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút/môn, Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút.

Riêng thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi chuyên/tích hợp với thời gian làm bài 150 phút.

Thí sinh dự thi lớp 10 thường sẽ chỉ có 3 nguyện vọng.

Thí sinh dự thi lớp 10 chuyên sẽ được đăng ký 5 nguyện vọng gồm 3 nguyện vọng thường và 2 nguyện vọng chuyên tại 4 trường THPT chuyên của TP.HCM: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), Hùng Vương (khu vực 2 Bình Dương), Lê Quý Đôn (khu vực 3 Bà Rịa - Vũng Tàu).

Riêng thí sinh dự thi lớp 10 chuyên Anh theo Đề án 5695 tại 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa được đăng ký thêm 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp, nâng tổng số nguyện vọng lên tối đa 8 nguyện vọng.

Thí sinh dự thi lớp 10 tiếng Anh tích hợp được đăng ký 6 nguyện vọng gồm 3 nguyện vọng thường và 3 nguyện vọng tiếng Anh tích hợp tại 10 trường THPT có tổ chức dạy tích hợp.