Những sai lầm phổ biến khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 22/04/2026 05:45

(PLO)- Kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2026–2027 đến sớm hơn thường lệ. Các trường vì thế cũng tăng tốc tư vấn nguyện vọng, siết ôn tập và điều chỉnh kế hoạch dạy học.

Hôm nay (22-4), học sinh lớp 9 tại TP.HCM bắt đầu đăng ký nguyện vọng trực tuyến vào lớp 10. Trong khi đó, sau một thời gian tập dượt, học sinh lớp 12 sẽ đăng ký dự thi chính thức trên hệ thống của Bộ GD&ĐT từ ngày 24-4.

3 yếu tố để đăng ký nguyện vọng

Sau khi tìm hiểu và căn cứ vào năng lực của bản thân, Nguyễn Thái Bảo Nhi, học sinh lớp 9 Trường THCS Âu Lạc (phường Tân Sơn Nhất) quyết định chọn nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

“Hiện em khá lo lắng vì điểm thi thử so với điểm chuẩn vào trường vừa qua xấp xỉ nhau. Vì thế, thời gian tới em phải nỗ lực hơn nữa” - Bảo Nhi nói.

Giờ học của học sinh Trường THCS Lam Sơn, phường Gia Định. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối với nguyện vọng 2, em chọn Trường THPT Nguyễn Hiền vì gần nhà. Còn nguyện vọng 3 em đăng ký Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là lựa chọn an toàn để chắc chắn có suất vào lớp 10 công lập.

“Bố mẹ không áp đặt mà chỉ tư vấn kỹ ở nguyện vọng 2 và 3 để em có chỗ học” - Nhi nói.

Hiện nay, dù học thêm đến 9 giờ tối mới về nhưng em vẫn dành thời gian luyện đề. “Ôn ở nhà giống như thi thiệt, em cũng tự giới hạn thời gian cho bản thân” - Nhi tâm sự.

Bà Bùi Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng cho hay để học sinh có cái nhìn thực tế, trường đã phối hợp với các trường THPT trên địa bàn như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Du và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tổ chức các buổi tiếp xúc, giới thiệu mô hình đào tạo và định hướng nghề nghiệp.

Trường cũng phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giới thiệu đa dạng các mô hình từ trường công lập, trường nghề để các em có sự lựa chọn phù hợp.

Nhiều năm làm công tác tư vấn, bà Tâm nhận thấy có hai sai lầm phổ biến trong việc đăng ký nguyện vọng. Thứ nhất, các em chọn trường quá cao so với thực lực. Cụ thể, nhiều em đặt nguyện vọng vào các trường tốp đầu dù sức học không tới, dẫn đến rớt cả ba nguyện vọng. Bên cạnh đó, có những phụ huynh vì danh dự gia đình bắt con đăng ký vào trường chuyên, trường có điểm chuẩn thuộc top đầu TP dù vượt quá khả năng của con.

Từ thực tế trên, bà Tâm khuyên phụ huynh nên dựa vào 3 yếu tố để chọn nguyện vọng: Chọn đúng năng lực của con; trường học nên gần nhà để thuận tiện đi lại; cân nhắc điều kiện kinh tế khi chọn các mô hình trường tiên tiến, hội nhập.

“Đặc biệt, nguyện vọng 3 phải là nguyện vọng an toàn nhất để các em đậu vào trường công lập” - bà Tâm nhấn mạnh.

Về việc ôn tập, trường đã chủ động lên kế hoạch từ sớm. Dựa trên kết quả học kỳ 1, trường tổ chức phụ đạo miễn phí cho học sinh có học lực ở mức chưa đạt vào sáng thứ Bảy. Các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ cũng được tăng tiết ngay sau khi thi học kỳ 2 để tập trung ôn luyện.

Học sinh lớp 9 tham dự buổi tư vấn tuyển sinh do Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu tổ chức. Ảnh: NQ

Ông Đinh Văn Trịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Tân Thới Hiệp) cũng vừa trực tiếp tư vấn với phụ huynh về đăng ký nguyện vọng.

Theo ông Trịnh, việc đăng ký nguyện vọng cần tránh tâm lý chạy theo số đông hoặc chọn trường theo cảm tính, bạn bè. Bởi mỗi học sinh có năng lực khác nhau, cần lựa chọn phù hợp với khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, khi lựa chọn cần lưu ý đến khoảng cách từ nhà đến trường. Đặc biệt, phụ huynh nên căn cứ vào điểm chuẩn của ngôi trường muốn đăng ký trong 3 năm để đưa ra quyết định.

“Khi căn cứ vào điểm kiểm tra cuối kỳ, phụ huynh nên trừ đi ít nhất 2 điểm mới ra được ngưỡng điểm an toàn để cân nhắc nguyện vọng. Bởi đề thi tuyển sinh của Sở có tính tổng hợp, bao quát và có sự phân hoá hơn. Do đó, quá trình học tập bền bỉ mới là thước đo chính xác nhất năng lực của học sinh” - ông Trịnh nói.

Trong khi đó, ông Lê Đình Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn (phường Gia Định) khuyên các nguyện vọng nên cách nhau từ 1 đến 2 điểm. Đây là biên độ an toàn để nếu chẳng may sơ suất ở nguyện vọng trên, học sinh vẫn còn cơ hội ở các nguyện vọng dưới.

Năm ngoái, điểm chuẩn Trường THPT Gia Định bất ngờ giảm 4,75 điểm. Điều này chưa từng có trong lịch sử khi dưới 20 điểm đã có thể đậu. Nhiều phụ huynh tiếc nuối vì biết thế đã đăng ký nhưng điểm chuẩn lại phụ thuộc vào đề thi, chỉ tiêu và lượng hồ sơ đổ về. Vì thế, hãy cứ dựa vào năng lực của con để lựa chọn - ông Thảo nói.

Tăng tốc ôn tập, linh hoạt tổ chức thi thử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 10 và 11-6, sớm hơn 2 tuần so với năm ngoái. Học sinh lớp 12 sẽ đăng ký dự thi từ ngày 24-4.

Theo thống kê từ các trường, ngoài tiếng Anh, các môn tự chọn thuộc khoa học tự nhiên vẫn chiếm ưu thế.

Tiết học của học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NQ

Trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú), có 576/782 học sinh lớp 12 chọn thi tiếng Anh, 436 học sinh chọn môn vật lý, 190 em chọn môn hóa học, 100 em chọn môn địa lý, 69 em chọn môn sinh học…

Ông Trần Quang Vũ, Phó Hiệu trưởng cho biết đã thực hiện thay đổi thời khóa biểu, nâng tổng số tiết ôn tập từ 4 tiết lên 6 tiết/tuần để củng cố kiến thức cho học sinh. Theo đó, môn Toán (2 tiết), Văn (2 tiết). Các môn còn lại trong tổ hợp thi sẽ được bố trí 1 tiết/tuần.

Khác với mọi năm, năm nay trường không tổ chức kỳ thi thử. Kỳ thi chính thức diễn ra vào ngày 11-6, trong khi các em vừa kết thúc thi học kỳ vào tháng 5. Khoảng cách giữa hai kỳ thi chỉ khoảng 3 tuần, việc tổ chức thêm một kỳ thi thử là không cần thiết và có thể gây quá tải. Hơn nữa, đa số học sinh lớp 12 đã và đang tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực. Đây được xem là những bài khảo sát thực tế để các em tự đánh giá bản thân.

“Trường muốn dành khoảng thời gian còn lại để học sinh tập trung ôn tập theo chiều sâu” - ông Vũ nói.

Trong khi đó, Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú) vừa tổ chức xong đợt thi thử lần 1, lần 2 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5.

Bà Lê Tường Quyên, Hiệu trưởng cho hay khác với suy nghĩ cho rằng thi thử gây áp lực, tại nhà trường, đây lại là hoạt động xuất phát từ chính nhu cầu của học sinh lớp 12. Trong các buổi đối thoại, các em đề nghị tổ chức thi thử để được cọ xát thực tế.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Nhân Tông tăng tốc ôn tập. Ảnh: HOÀI TRỌNG

Việc thi thử giúp các em biết sức học của mình đang ở đâu, làm quen với áp lực phòng thi và cấu trúc đề thi thực tế. Qua kết quả thi, giáo viên nắm bắt những mảng kiến thức học sinh còn yếu để kịp thời củng cố, điều chỉnh phương pháp dạy học và quan tâm sát sao hơn đến từng đối tượng. Bên cạnh đó, đối với phụ huynh, đây là cơ sở để nhà trường trao đổi, phối hợp với gia đình trong việc hỗ trợ, động viên học sinh giai đoạn nước rút.

Tương tự, Trường THPT Trần Nhân Tông (phường Bình Trị Đông) cũng đang tập trung ôn tập cho học sinh. Trường còn tổ chức các đợt thi để học sinh cọ xát, qua đó biết được năng lực của mình.