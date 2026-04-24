Thi lớp 10 ở TP.HCM: Chi tiết các nhóm được cộng điểm ưu tiên 24/04/2026 16:27

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM quy định tổng điểm ưu tiên và khuyến khích được cộng thêm trong kỳ thi lớp 10 không quá 3,5 điểm.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về công tác thi lớp 10 thường THPT công lập năm học 2026-2027.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các nhóm được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích

Văn bản quy định rõ các trường hợp được cộng điểm ưu tiên và khuyến khích trong kỳ thi.

Điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10.

Nhóm 1 được cộng 2,0 điểm, gồm con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Nhóm 2 được cộng 1,5 điểm, gồm con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Nhóm 3 được cộng 1,0 điểm, gồm người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số.

Về điểm khuyến khích, áp dụng cho học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh, TP do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia.

Các giải gồm giải thể thao học sinh; giải Hội khỏe Phù Đổng; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Điểm khuyến khích được tính như sau:

Huy chương Vàng hoặc giải Nhất được cộng 1,5 điểm

Huy chương Bạc hoặc giải Nhì được cộng 1,0 điểm

Huy chương Đồng hoặc giải Ba được cộng 0,5 điểm

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý tổng điểm ưu tiên và khuyến khích được cộng thêm không quá 3,5 điểm. Mỗi loại ưu tiên hoặc khuyến khích nếu có nhiều mức, nhiều giải thì chỉ được cộng loại có mức, giải cao nhất.

Học sinh làm 3 bài thi bắt buộc

Thí sinh thi vào lớp 10 thường sẽ thực hiện 3 bài thi gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ (ngoại ngữ 1 đang học tại trường). Thí sinh đăng ký nguyện vọng trên cổng tuyển sinh do Sở GD&ĐT quy định.

Lịch thi vào lớp 10 thường tại TP.HCM

Giai đoạn 1: Từ ngày 22-4 đến ngày 28-4, đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT công lập lớp thường.

Giai đoạn 2: Từ ngày 4-5 đến ngày 8-5, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng lần cuối cùng.

Thí sinh phải xác định và đăng ký tham dự thi (hệ thường, chuyên, Đề án tiếng Anh 5695) với ít nhất một nguyện vọng cho mỗi loại hình ngay trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng, không cho phép đăng ký thi mới.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn: Ngữ văn + ngoại ngữ + toán + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có), tất cả các môn tính theo hệ số 1.