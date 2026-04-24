Những lưu ý quan trọng khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 từ hôm nay 24/04/2026 06:29

(PLO)- Hơn 1 triệu học sinh lớp 12 đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 từ hôm nay (ngày 24-4) đến 17 giờ ngày 5-5.

Trước đó, học sinh đã có năm ngày tập đăng ký dự thi. Hệ thống đã xóa toàn bộ dữ liệu đăng ký thử để học sinh đăng ký chính thức từ hôm nay.

Bộ GD&ĐT cho biết tài khoản dùng đăng nhập hệ thống đã được các sở và trường THPT cấp cho thí sinh. Sau khi đăng nhập hệ thống, thí sinh nên đổi mật khẩu để bảo mật, rồi điền thông tin theo yêu cầu. Các thông tin này tương tự phiếu đăng ký dự thi trực tiếp.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bộ GD&ĐT lưu ý điểm mới năm nay là mã số đơn vị hành chính tỉnh, thành đã thay đổi do sáp nhập, thí sinh cần chú ý để điền chính xác. Bên cạnh đó, ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải tối thiểu là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và thời hạn không quá sáu tháng.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển, thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước.

Đối với nhóm thí sinh tự do, quy trình có quy định riêng biệt tùy theo hình thức đăng ký. Nếu lựa chọn đăng ký trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập và khai phiếu trên cổng dịch vụ công của Bộ GD&ĐT. Sau đó, thí sinh phải in hai bản phiếu từ hệ thống để nộp cho nơi đăng ký dự thi kèm hồ sơ minh chứng ưu tiên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hai tuần so với các năm trước. Kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1-7.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải làm bốn bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Với hai môn tự chọn, các em chọn trong các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ). Năm học này, Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa.

Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm thi các môn chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 (50%) và điểm ưu tiên (nếu có).