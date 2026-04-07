Những mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 07/04/2026 15:16

(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn hai tuần so với các năm trước, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 24-4.

Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Một giờ học của học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định, TP.HCM. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hơn hai tuần so với các năm trước.

Dưới đây là những mốc thời gian quan trọng học sinh lớp 12 cần lưu ý:

Học sinh sẽ thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 17-4 đến ngày 21-4.

Từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5: Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến chính thức trên hệ thống quản lý thi.

Ngày 11 và 12-6: Diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

8 giờ ngày 1-7: Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi.

Các trường phổ thông xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 3-7.

Thí sinh có băn khoăn về kết quả thi, gửi đơn phúc khảo từ ngày 1-7 đến hết ngày 5-7.

Hiệu trưởng các trường THPT sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan cho thí sinh chậm nhất ngày 7-7.

Trước 31-7, gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp về Bộ GD&ĐT.