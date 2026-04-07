Những mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hơn hai tuần so với các năm trước.
Dưới đây là những mốc thời gian quan trọng học sinh lớp 12 cần lưu ý:
- Học sinh sẽ thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 17-4 đến ngày 21-4.
- Từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5: Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến chính thức trên hệ thống quản lý thi.
- Ngày 11 và 12-6: Diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.
- 8 giờ ngày 1-7: Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi.
- Các trường phổ thông xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 3-7.
- Thí sinh có băn khoăn về kết quả thi, gửi đơn phúc khảo từ ngày 1-7 đến hết ngày 5-7.
- Hiệu trưởng các trường THPT sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan cho thí sinh chậm nhất ngày 7-7.
- Trước 31-7, gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp về Bộ GD&ĐT.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải làm 4 bài thi, bắt buộc có toán và ngữ văn. Với 2 môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường (hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ nông nghiệp, công nghệ công nghiệp và ngoại ngữ).
Đề thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận. Các môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với các câu hỏi chọn phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn.