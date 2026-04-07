Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh cả nước 07/04/2026 12:48

(PLO)- Theo Bộ GD&ĐT, học sinh sẽ hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước 31-5. Như vậy, muộn nhất các em sẽ được nghỉ hè từ ngày 31-5.

Theo Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ hè 2026 của học sinh cả nước được quy định rõ trong khung kế hoạch thời gian năm học.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP.HCM, trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, học sinh sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 18-1-2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026. Như vậy, lịch nghỉ hè của học sinh cả nước chậm nhất từ ngày 31-5. Các em sẽ được nghỉ 3 tháng trọn vẹn.

Riêng học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo ghi nhận của PV, thời gian tổ chức kỳ thi lớp 10 tại các tỉnh, thành đa số diễn ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, số ít địa phương tổ chức vào đầu tháng 7 để phù hợp với lịch thi tốt nghiệp được tổ chức sớm hơn 2 tuần so với mọi năm.

Bộ GD&ĐT cho biết các địa phương phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026; hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31-7-2026.