TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 29/04/2026 18:22

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho các trường THPT công lập, trung tâm GDTX và các trường thuộc đại học.

Chỉ tiêu lớp 10 từng trường như sau:

Theo kế hoạch vào ngày 4-5, sau khi Sở GD&ĐT TP công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1 từng trường, học sinh có quyền điều chỉnh nguyện vọng đến 17 giờ ngày 8-5.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra vào ngày 1 và 2-6. Thí sinh sẽ dự thi ba môn Văn, Toán và Ngoại ngữ.

Đối với thí sinh dự thi chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên/tích hợp vào chiều 2-6.

Năm nay, TP.HCM có bốn trường THPT tuyển lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm môn chuyên x 2. Nếu không trúng tuyển chuyên, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 thường.

Bên cạnh đó, chương trình tiếng Anh tích hợp có 10 trường THPT tuyển sinh. Cụ thể, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT Lương Thế Vinh, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Trung học thực hành Sài Gòn, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THPT Gia Định, Trường THPT Phú Nhuận và Trường THPT Nguyễn Hữu Huân.

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (theo thang điểm 10) hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc nhóm 2).

Năm nay có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 43.000 so với năm ngoái.