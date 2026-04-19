Ấn tượng tại ngày hội trải nghiệm của Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Ngày hội được Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (xã Bà Điểm) tổ chức sáng nay là hoạt động quan trọng giúp học sinh, phụ huynh lớp 9 nắm rõ về ngôi trường cũng như các tổ hợp môn học để có thể đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.
Lời nhắn nhủ của hiệu trưởng Nguyễn Hữu Cầu
Tại ngày hội, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đã có màn xuất hiện ấn tượng để tiếp thêm động lực cho các sĩ tử lớp 9 trước ngưỡng cửa chọn trường quan trọng nhất cuộc đời.
Cô Nguyễn Thị Ánh Mai, Hiệu trưởng, khẳng định đây là thời điểm để đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng sau 9 năm đèn sách. Để đậu nguyện vọng 1 vào trường, các em cần có đầy đủ thông tin, niềm tin và sự quyết tâm cao độ.
Theo đó, ngày hôm nay, các em hãy len lỏi vào từng ngóc ngách của trường, hỏi thật kỹ các anh chị đi trước để biết bí quyết làm sao vừa "vượt vũ môn" thành công, vừa sống hết mình với tuổi trẻ. Từ những thông tin đó, các em hãy quyết tâm, dựa trên năng lực thực tế của mình để tự tin khi đặt nguyện vọng 1 vào trường.
Dù khiêm tốn chia sẻ rằng trường không giàu có về vật chất, nhưng cô Mai khẳng định: "Nguyễn Hữu Cầu giàu tình cảm lắm các con. Hẹn gặp lại các con trên sân trường này vào tháng Tám tới!" - cô Mai nhắn gửi.
Tiếp theo chương trình là màn tư vấn đầy sôi động khi thầy Võ Nu, Phó Hiệu trưởng sử dụng các trò chơi tương tác và quà tặng để giải đáp thắc mắc cho học sinh lớp 9.
Thông qua trò chơi, thầy Võ Nu đã giúp học sinh khắc sâu danh sách các môn học bắt buộc tại chương trình lớp 10 cũng như các môn tự chọn.
Đặc biệt, thầy Nu cũng lưu ý đây là một trong số ít các trường có đa dạng các tổ hợp môn để các em được học theo khả năng của mình.
Trước băn khoăn về việc lỡ chọn sai tổ hợp, thầy khẳng định học sinh vẫn có quyền thay đổi. "Tuy nhiên, thủ tục này rất khó. Các em phải tự học, tự ôn tập nội dung môn học mới để hoàn thành bài kiểm tra sát hạch trước khi chính thức chuyển qua lớp mới. Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ ngay từ đầu" - thầy Nu khuyên.
Liên quan đến điểm chuẩn vào trường, thầy Nu cho biết điều này không do trường quyết định mà phụ thuộc vào đề thi và tỉ lệ chọi hằng năm. Tuy nhiên, nhà trường luôn rộng mở cánh cửa đón chờ những học sinh có quyết tâm. Năm học này trường dự kiến tuyển 14 lớp, mỗi lớp khoảng 45 em.
Muốn vào trường vì hâm mộ cô hiệu trưởng
Nguyễn Ngọc Khánh Ngân, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn An Khương (Xã Hóc Môn) , mong muốn trở thành một phần của Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.
Khánh Ngân đến với ngày hội bằng một tình yêu đã được nuôi dưỡng qua mạng xã hội. "Em ấn tượng nhất với cô Mai Hiệu trưởng. Từ những hình ảnh trên Fanpage, em đã thấy cô rất trẻ trung và phúc hậu. Nghe các anh chị kể cô rất thương học sinh, và hôm nay khi được nghe cô nói chuyện trực tiếp, em càng tin chắc chắn những điều đó là đúng" - Khánh Ngân bộc bạch.
Dù biết điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu luôn thuộc tốp đầu và đầy thách thức, nhưng cô học trò nhỏ không hề nao núng.
“Từ đầu năm lớp 9, em đã nỗ lực rất nhiều. Hiện tại, em cảm thấy mình học bao nhiêu cũng là không đủ, em vẫn đang cố gắng từng ngày để chắc suất vào trường” - Khánh Ngân chia sẻ.
Tới ngày hội, Khánh Ngân còn bị chinh phục bởi sự năng động, tài giỏi của các anh chị trong 20 câu lạc bộ của trường. "Sự nhiệt huyết của mọi người khiến em chắc chắn rằng mình sẽ đặt Nguyễn Hữu Cầu làm nguyện vọng 1" - Khánh Ngân nói.
Khi được hỏi về lý do chọn THPT Nguyễn Hữu Cầu làm nguyện vọng 1, Trần Thảo My nói: "Đây là ước mơ từ nhỏ của em. Gia đình em có rất nhiều người từng theo học tại đây, nên Nguyễn Hữu Cầu đối với em không chỉ là một ngôi trường, mà là một sự kết nối và truyền thống".
Biết rõ tỉ lệ chọi và điểm chuẩn của trường luôn nằm trong nhóm cao nhất TP.HCM, Thảo My dành ít nhất 3 đến 4 tiếng mỗi ngày chỉ để tự học. Em cũng tập trung tối đa vào việc luyện đề cho ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để làm quen với cấu trúc và áp lực phòng thi.
Những món quà ấn tượng
Tại ngày hội, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đã dành tặng cho các em học sinh những món quà đặc biệt. Cụ thể, học sinh đăng ký đầu tiên tham dự ngày hội đã được nhận một phần quà từ ban giám hiệu trường. Bên cạnh đó, trường cũng có chuẩn bị sẵn những món quà khích lệ đối với những học sinh đến “check in” tại trường bằng phương tiện công cộng.
Học sinh lớp 9 đăng ký nguyện vọng từ 22-4
Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra ngày 2 và 3-6. Từ 8 giờ ngày 22-4 đến 17 giờ ngày 28-4, học sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh. Thí sinh tự do từ các tỉnh khác muốn thi vào trường chuyên nộp hồ sơ tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.