Ấn tượng tại ngày hội trải nghiệm của Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 19/04/2026 14:21

(PLO)- Gần 1000 học sinh lớp 9 đã có những trải nghiệm thú vị tại ngày hội trải nghiệm và tìm hiểu chương trình lớp 10 năm học 2026-2027 của Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Ngày hội được Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (xã Bà Điểm) tổ chức sáng nay là hoạt động quan trọng giúp học sinh, phụ huynh lớp 9 nắm rõ về ngôi trường cũng như các tổ hợp môn học để có thể đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

Gần 1000 học sinh các Trường THCS lân cận tham dự ngày hội trải nghiệm tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Lời nhắn nhủ của hiệu trưởng Nguyễn Hữu Cầu

Tại ngày hội, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đã có màn xuất hiện ấn tượng để tiếp thêm động lực cho các sĩ tử lớp 9 trước ngưỡng cửa chọn trường quan trọng nhất cuộc đời.

Cô Nguyễn Thị Ánh Mai, Hiệu trưởng nhà trường hy vọng sẽ các em tại sân trường này vào tháng Tám tới

Cô Nguyễn Thị Ánh Mai, Hiệu trưởng, khẳng định đây là thời điểm để đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng sau 9 năm đèn sách. Để đậu nguyện vọng 1 vào trường, các em cần có đầy đủ thông tin, niềm tin và sự quyết tâm cao độ.

Theo đó, ngày hôm nay, các em hãy len lỏi vào từng ngóc ngách của trường, hỏi thật kỹ các anh chị đi trước để biết bí quyết làm sao vừa "vượt vũ môn" thành công, vừa sống hết mình với tuổi trẻ. Từ những thông tin đó, các em hãy quyết tâm, dựa trên năng lực thực tế của mình để tự tin khi đặt nguyện vọng 1 vào trường.

Dù khiêm tốn chia sẻ rằng trường không giàu có về vật chất, nhưng cô Mai khẳng định: "Nguyễn Hữu Cầu giàu tình cảm lắm các con. Hẹn gặp lại các con trên sân trường này vào tháng Tám tới!" - cô Mai nhắn gửi.

Tiếp theo chương trình là màn tư vấn đầy sôi động khi thầy Võ Nu, Phó Hiệu trưởng sử dụng các trò chơi tương tác và quà tặng để giải đáp thắc mắc cho học sinh lớp 9.

Phần giao lưu của thầy Võ Nu cùng với học sinh tại ngày hội

Thông qua trò chơi, thầy Võ Nu đã giúp học sinh khắc sâu danh sách các môn học bắt buộc tại chương trình lớp 10 cũng như các môn tự chọn.

Đặc biệt, thầy Nu cũng lưu ý đây là một trong số ít các trường có đa dạng các tổ hợp môn để các em được học theo khả năng của mình.

Trước băn khoăn về việc lỡ chọn sai tổ hợp, thầy khẳng định học sinh vẫn có quyền thay đổi. "Tuy nhiên, thủ tục này rất khó. Các em phải tự học, tự ôn tập nội dung môn học mới để hoàn thành bài kiểm tra sát hạch trước khi chính thức chuyển qua lớp mới. Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ ngay từ đầu" - thầy Nu khuyên.

Liên quan đến điểm chuẩn vào trường, thầy Nu cho biết điều này không do trường quyết định mà phụ thuộc vào đề thi và tỉ lệ chọi hằng năm. Tuy nhiên, nhà trường luôn rộng mở cánh cửa đón chờ những học sinh có quyết tâm. Năm học này trường dự kiến tuyển 14 lớp, mỗi lớp khoảng 45 em.

Muốn vào trường vì hâm mộ cô hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Khánh Ngân, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn An Khương (Xã Hóc Môn) , mong muốn trở thành một phần của Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Nguyễn Ngọc Khánh Ngân cùng các bạn của mình lưu lại khoảnh khắc tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Khánh Ngân đến với ngày hội bằng một tình yêu đã được nuôi dưỡng qua mạng xã hội. "Em ấn tượng nhất với cô Mai Hiệu trưởng. Từ những hình ảnh trên Fanpage, em đã thấy cô rất trẻ trung và phúc hậu. Nghe các anh chị kể cô rất thương học sinh, và hôm nay khi được nghe cô nói chuyện trực tiếp, em càng tin chắc chắn những điều đó là đúng" - Khánh Ngân bộc bạch.

Dù biết điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu luôn thuộc tốp đầu và đầy thách thức, nhưng cô học trò nhỏ không hề nao núng.

Thành viên câu lạc bộ hoá học biểu diễn thí nghiệm tại ngày hội

“Từ đầu năm lớp 9, em đã nỗ lực rất nhiều. Hiện tại, em cảm thấy mình học bao nhiêu cũng là không đủ, em vẫn đang cố gắng từng ngày để chắc suất vào trường” - Khánh Ngân chia sẻ.

Tới ngày hội, Khánh Ngân còn bị chinh phục bởi sự năng động, tài giỏi của các anh chị trong 20 câu lạc bộ của trường. "Sự nhiệt huyết của mọi người khiến em chắc chắn rằng mình sẽ đặt Nguyễn Hữu Cầu làm nguyện vọng 1" - Khánh Ngân nói.

Khi được hỏi về lý do chọn THPT Nguyễn Hữu Cầu làm nguyện vọng 1, Trần Thảo My nói: "Đây là ước mơ từ nhỏ của em. Gia đình em có rất nhiều người từng theo học tại đây, nên Nguyễn Hữu Cầu đối với em không chỉ là một ngôi trường, mà là một sự kết nối và truyền thống".

Tham dự ngày hội, các em nhận được những lời khuyên hữu ích từ các anh chị đi trước trong việc ôn thi vào lớp 10 cũng như chọn tổ hợp môn

Biết rõ tỉ lệ chọi và điểm chuẩn của trường luôn nằm trong nhóm cao nhất TP.HCM, Thảo My dành ít nhất 3 đến 4 tiếng mỗi ngày chỉ để tự học. Em cũng tập trung tối đa vào việc luyện đề cho ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để làm quen với cấu trúc và áp lực phòng thi.