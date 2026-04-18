Học sinh TP.HCM trải nghiệm 16 'vương quốc sách' tại hội thi Lớn lên cùng sách 18/04/2026 11:39

(PLO)- Đến với hội thi Lớn lên cùng sách, 308 thí sinh đã có những giây phút thú vị khi trải nghiệm 16 "vương quốc sách" tại Đường sách TP.HCM.

Sáng 18-4, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức vòng chung kết hội thi Lớn lên cùng sách lần thứ 11, năm học 2025-2026.

Đây là một trong những hoạt động của Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam tại TP.HCM.

Học sinh trải nghiệm các "vương quốc sách" tại Hội thi Lớn lên cùng sách. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Vòng chung kết có sự tham dự của 308 học sinh. Trong đó bảng A (lớp 6, lớp 7) có 115 em và bảng B (lớp 8, lớp 9) có 153 em.

Hội thi gồm hai hoạt động. Hoạt động 1, thí sinh sẽ trải nghiệm và thực hiện các yêu cầu trong thời gian 45 phút. Theo đó, mỗi học sinh là một Đại sứ văn hóa đọc, được phát cuốn “Hộ chiếu đọc sách”. Các em sẽ du hành qua 16 "vương quốc sách", chính là 16 nhà xuất bản và cửa hiệu sách tại Đường sách TP.HCM.

Các em học sinh đang khám phá "vương quốc sách". Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại mỗi "vương quốc sách", học sinh được giao một nhiệm vụ liên quan đến việc đọc nhanh một cuốn sách và chọn lựa sách theo mục đích, yêu cầu. Khi hoàn thành nhiệm vụ, các em được đóng dấu thông hành để tiếp tục di chuyển sang vương quốc khác.

Cụ thể, tại "vương quốc sách 1", các em được yêu cầu lựa chọn một cuốn sách và ghi lại các thông tin vào “Hộ chiếu đọc sách” như mục đích đọc, cách chọn sách, tên tác phẩm, tác giả và nhà xuất bản.

Tại "vương quốc sách 2", thí sinh tìm một cuốn sách giúp phát triển bản thân.

Còn tại "vương quốc sách 3", các em phải tìm một cuốn truyện trinh thám.

Mỗi vương quốc với những yêu cầu khác nhau mang đến cho thí sinh sự khám phá đầy lý thú....

Em Nguyễn Huỳnh Thảo Vi, học sinh Trường THCS Tân Đông Hiệp, phường Dĩ An, với cuốn "Hộ chiếu đọc sách" trên tay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Em Nguyễn Huỳnh Thảo Vi, học sinh Trường THCS Tân Đông Hiệp, phường Dĩ An, cho biết khi bước vào những "vương quốc sách", em được mở rộng thêm kiến thức và hiểu sâu hơn những bài học từ trang sách.

Điều tuyệt vời nhất là vốn từ của em được nâng cấp rõ sau mỗi chặng đường. Trong số 7 trạm đã đi qua, Vi ấn tượng nhất với thử thách tại trạm số 8 khi yêu cầu tìm kiếm và ghi lại những từ ngữ ý nghĩa về chủ đề gia đình.

Sau khi hoàn thành yêu cầu tại các trạm, các em sẽ được đóng dấu thông hành. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Vừa hoàn thành chặng đường qua 9 trạm trải nghiệm, em Nguyễn Xuân Nhiên, học sinh Trường THCS Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, không khỏi bất ngờ trước cách tổ chức hội thi.

"Mỗi trạm là một yêu cầu khác nhau với đầy những bất ngờ. Việc trải qua các trạm giúp em biết thêm nhiều loại sách mà trước đó em chưa từng biết đến" - Xuân Nhiên nói.

Trong hành trình này, Xuân Nhiên đặc biệt ấn tượng với thử thách tại "vương quốc sách 15". Thay vì kiểm tra trí nhớ, đề bài tại đây khơi gợi tư duy thẩm mỹ và cảm nhận cá nhân khi yêu cầu học sinh viết về cảm xúc trước phần trưng bày sách ấn tượng nhất.

Sau phần trải nghiệm, thí sinh bước vào hoạt động 2 để thiết kế một "vương quốc sách" theo tưởng tượng của các em. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Với Nhiên, 9 trạm trải nghiệm là quá trình tích lũy tư liệu quý giá cho phần thi viết vì giúp cảm xúc trở nên thực tế và mãnh liệt hơn.

Sau khi hoàn thành phần trải nghiệm, các thí sinh thực hiện hoạt động 2 tại Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1) trong 75 phút.

Đề bài yêu cầu học sinh thiết kế một "vương quốc sách" theo trí tưởng tượng của riêng mình. Vương quốc này phải có tên gọi, giới thiệu các cuốn sách hay đã đọc và dùng bút chì màu để trang trí ngay trong cuốn “Hộ chiếu đọc sách”.