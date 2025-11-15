Xúc động lễ kỷ niệm 50 năm Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 15/11/2025 15:08

(PLO)- Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã trao tặng Cờ truyền thống cho ban lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu để ghi nhận những thành tích nổi bật trong thời gian qua.

Sáng 15-11, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, xã Bà Điểm, TP.HCM, tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập với chủ đề “Khơi dòng rực rỡ”.

Lễ kỷ niệm hôm nay không chỉ là dịp để tri ân những thế hệ đi trước mà còn là lời khẳng định sự tiếp nối bền bỉ của thầy và trò dưới mái trường thân yêu.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, cựu học sinh của trường. Ảnh: HX

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NQ

Khoảnh khắc tri ân và tưởng nhớ

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu và lãnh đạo xã Bà Điểm đã trao tặng Kỷ niệm chương, tôn vinh ban giám hiệu nhà trường qua các thời kỳ.

Họ là những người giữ lửa, gìn giữ truyền thống, lan toả tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp nối.

Tôn vinh ban giám hiệu nhà trường qua các thời kỳ. Ảnh: NQ

Đó là thầy Trịnh Văn Giáp dẫn dắt ngôi trường những năm 1975-1978. Với những cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp trồng người, thầy được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Thầy Nguyễn Hữu Nghi, Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 9-1978 đến tháng 8-1979. Thầy Phạm Minh Sĩ giai đoạn từ tháng 9-1979 đến tháng 8-1981.

Từ 1981 đến 1991, thầy Nguyễn Văn Ngai lần lượt đảm nhiệm chức vụ Quyền Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng... Thầy quản lý với tinh thần kỷ cương, nề nếp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Kim chỉ nam ấy vẫn được tiếp tục cho đến hôm nay.

Thầy Trần Văn Minh, người đảm nhận trọng trách Quyền Hiệu trưởng trong năm học 1984–1985... và còn rất nhiều người thầy vĩ đại khác.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trao tặng Cờ Thi đua cho ban lãnh đạo nhà trường. Ảnh: NQ

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu hiện nay là bà Nguyễn Thị Ánh Mai, một lãnh đạo bản lĩnh mà gần gũi, nghiêm khắc nhưng vẫn chan chứa yêu thương.

Khoảng lặng trong chương trình là giây phút các thầy cô, học sinh lên sân khấu dâng tặng những đoá hoa cúc trắng như lời tri ân và tưởng niệm sâu sắc gửi đến các thầy cô, nhân viên đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cao quý.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM dâng tặng những đoá cúc trắng để tri ân các nhà giáo đã đi xa. Ảnh: NQ

Những đoá cúc trắng là tấm lòng biết ơn chân thành. Dù không đã đi xa nhưng tinh thần và tình yêu nghề của họ vẫn ở lại trong ký ức, trong từng bài học và trong bước chân bao thế hệ học trò.

Bà Nguyễn Thị Ánh Mai, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ bằng tinh thần vượt khó, sự cống hiến không ngừng và ý chí kiên định, biết bao con người đã cùng nhau viết nên câu chuyện của Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu rạng rỡ trong lễ kỷ niệm. Ảnh: NQ

Từ những thầy cô âm thầm gieo chữ, đến các thế hệ học sinh miệt mài rèn luyện và những nhân viên lặng lẽ đồng hành, tất cả đã tạo nên một hành trình đầy tự hào.

"50 năm khơi dòng rực rỡ’ không chỉ khơi dậy lòng tự hào qua từng ký ức, mà còn nhắc nhở chúng ta về tình yêu thương, khát vọng vươn lên và sự tri ân đến bao thế hệ thầy trò" - bà Mai nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Ngai, Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nguyên Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: NQ

Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ xúc động khi tham dự buổi lễ.

“Tôi từng có gần 20 năm công tác tại trường nên nơi đây luôn là một phần gắn bó sâu sắc. Chúng tôi tự hào về ngôi trường nhỏ, nghèo ở ngoại thành nhưng chưa bao giờ ngừng vươn lên. Qua nhiều thế hệ lãnh đạo và thầy cô, điều quý giá nhất vẫn luôn được giữ gìn đó là sự đoàn kết, gắn bó và tinh thần hết lòng vì học sinh, xem các em như con em của mình" - ông Ngai nói.

Ông Ngai nhắn nhủ: “Mong thầy cô tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Hãy xem học sinh như con em mình và dành cho các em những điều tốt đẹp nhất".

Vinh danh người truyền cảm hứng

Lễ kỷ niệm cũng là dịp vinh danh những gương mặt truyền cảm hứng.

Trường đã vinh danh 5 học sinh tiêu biểu, biểu tượng tinh thần học tập, sáng tạo và khát vọng vươn xa.

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu tôn vinh bà Văn Thị Bạch Tuyết - cựu học sinh với những thành tích xuất sắc. Ảnh: NQ

Trường cũng tôn vinh những cựu học sinh tiêu biểu – những người đang viết tiếp niềm tự hào của trường.

Điển hình là bà Văn Thị Bạch Tuyết, cựu học sinh lớp A1 niên khóa 1991-1994. Từ năm 1996 đến nay, bà đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong công tác Đoàn và chính quyền địa phương, từng là Bí thư Huyện Đoàn Hóc Môn, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV và hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Những gương mặt truyền cảm hứng được vinh danh tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NQ

Ngoài ra, trường cũng vinh danh những người lái đò thầm lặng đã miệt mài chèo lái con thuyền tri thức, nuôi dưỡng và chắp cánh cho bao ước mơ, hoài bão của các thế hệ học trò.