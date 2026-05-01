Phường đông dân nhất TP.HCM có thêm trường THPT từ quỹ đất trường nghề 01/05/2026 14:50

(PLO)- UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương chuyển đổi công năng trường trung cấp nghề tại phường Dĩ An thành trường THPT phường Dĩ An và tuyển sinh ngay năm nay.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Dĩ An hiện có quy mô dân số lớn nhất TP.HCM với 234.470 người, tương ứng 107.775 hộ dân.

Khuôn viên Trường Trung cấp nghề khu công nghiệp, phường Dĩ An, sắp được chuyển đổi công năng thành Trường THPT phường Dĩ An. Ảnh: ĐH

Áp lực chỗ học ở phường đông dân nhất TP.HCM

Hiện phường Dĩ An có khoảng 51.162 trẻ em và học sinh trong độ tuổi từ 3 đến 18. Với quy mô dân số và số lượng người học như trên, nhu cầu về trường lớp, phòng học tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, tỉ lệ phòng học hiện mới đạt khoảng 268 phòng/10.000 dân, thấp hơn so với chỉ tiêu 300 phòng/10.000 dân theo định hướng của TP.

Toàn phường chỉ có 2 trường THPT công lập (THPT Dĩ An, THPT Nguyễn An Ninh – KV 2) thuộc Sở GD&ĐT quản lý, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh sau khi hoàn thành chương trình THCS.

Hiện trạng Trường Trung cấp nghề khu công nghiệp tại phường Dĩ An. Ảnh: ĐH

Mỗi năm, phường có khoảng 2.700 học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT công lập trên địa bàn chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Tình trạng này tạo áp lực lớn cho công tác phân luồng học sinh sau THCS, buộc nhiều em phải học ngoài địa bàn hoặc chuyển sang các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bên cạnh đó, sĩ số học sinh trên lớp cao, tại các trường THPT thường xuyên duy trì ở mức 40-50 học sinh mỗi lớp.

Trong điều kiện quỹ đất sạch tại khu vực trung tâm ngày càng hạn chế, việc tìm kiếm vị trí phù hợp để xây dựng mới trường học gặp nhiều khó khăn. Qua rà soát, UBND phường Dĩ An thấy khu đất Trường Trung cấp nghề khu công nghiệp tại khu phố Nhị Đồng 2 được đánh giá là vị trí có tiềm năng và phù hợp để xem xét chuyển đổi công năng thành trường THPT công lập.

Hiện cơ sở này đã có sẵn 23 phòng học cùng một số hạng mục công trình phụ trợ khác. Ảnh: ĐH

Khu đất có diện tích 6.509 m². Hiện trạng cơ sở vật chất trên khu đất đã có sẵn 23 phòng học cùng một số hạng mục công trình phụ trợ. Đây là điều kiện thuận lợi để tận dụng, cải tạo và đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn, thay vì phải đầu tư xây dựng mới hoàn toàn.

Việc chuyển đổi công năng từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp sang cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được thực hiện theo hướng cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống phòng học. Đồng thời, bổ sung các phòng chức năng, khu hành chính, thư viện, thiết bị dạy học và các hạng mục phụ trợ khác nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cơ sở vật chất của trường trung học phổ thông theo quy định hiện hành. Giải pháp này vừa tiết kiệm ngân sách nhà nước, vừa rút ngắn đáng kể thời gian triển khai, qua đó sớm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Với quy mô 23 phòng học, dự kiến có thể tổ chức khoảng 23 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.000 học sinh mỗi năm. Khi đưa vào hoạt động, cơ sở này sẽ góp phần giảm tải đáng kể áp lực học sinh cho các trường THPT hiện hữu, từng bước cải thiện điều kiện dạy và học trên địa bàn.

Quyết liệt xây dựng trường lớp, đáp ứng chỗ học

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM (thứ tư từ phải qua) làm việc tại Trường Trung cấp nghề khu công nghiệp về việc cải tạo thành trường THPT. Ảnh: ĐH

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã có buổi làm việc với UBND phường Dĩ An tại Trường Trung cấp nghề khu công nghiệp về việc cải tạo thành trường THPT công lập. Trường này sẽ tuyển 16 lớp 10 với 720 học sinh ngay năm 2026.

Ông Hiếu cho biết sau khi hợp nhất, TP.HCM trở thành siêu đô thị với quy mô hơn 2,6 triệu học sinh và 3.500 trường học. TP đang chịu áp lực rất lớn về hạ tầng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM (bìa trái) làm việc với địa phương về việc cải tạo cơ sở này thành trường THPT, đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026-2027. Ảnh: ĐH

Để đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân vào năm 2030, TP.HCM cần xây mới hơn 17.000 phòng học. Trong đó, chiến dịch "150 ngày đêm" đặt mục tiêu hoàn thành 1.000 phòng học vào đầu năm học mới; hiện có 22 dự án với 907 phòng dự kiến về đích trong tháng 9.

Đáng chú ý, tại các khu vực đông dân cư như phường Dĩ An, áp lực trường lớp khá lớn. UBND phường Dĩ An đã đề xuất chuyển đổi công năng và cải tạo Trường Trung cấp nghề khu công nghiệp đã ngưng hoạt động thành trường THPT.

Trường THPT phường Dĩ An được thành lập từ việc chuyển đổi công năng và cải tạo từ trường trung cấp nghề sẽ giảm áp lực về vấn đề trường lớp tại phường Dĩ An. Ảnh: ĐH

Sở GD&ĐT đã đề xuất và lãnh đạo TP đã đồng ý cho phép chuyển đổi công năng Trường Trung cấp nghề khu công nghiệp thành Trường THPT phường Dĩ An.

Hiện Sở GD&ĐT TP.HCM đã cập nhật Trường THPT phường Dĩ An trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ: ts10.hcm.edu.vn. Phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng trong thời gian quy định, cụ thể từ 14 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5-2026.

Cũng theo ông Hiếu, hiện trụ sở UBND quận Tân Phú và quận 12 cũ cũng đã có quyết định thành lập 2 trường học mới, tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Đối với các quỹ đất trên 1 ha, TP ưu tiên xây dựng trường liên cấp (Tiểu học - THCS) nhằm giảm tải cho các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo rút ngắn 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các dự án đầu tư công trong vòng 2 năm.

"Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, TP.HCM đang dồn lực để giải quyết bài toán thiếu chỗ học cho học sinh" - ông Hiếu nhấn mạnh.