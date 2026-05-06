TP.HCM tặng 1 triệu đồng cho gia đình khó khăn nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác 06/05/2026 14:24

(PLO)- Nhân 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), TP.HCM sẽ tặng 1 triệu đồng/hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), 140 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026) và 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động nhân 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đó, nội dung truyền thông trọng tâm là thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm rõ những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Cạnh đó, rõ ý nghĩa lớn lao của sự kiện Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Truyền thông về nhiệm vụ xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại TP.HCM nhằm nâng cao nhận thức về giá trị sống, tình cảm, đạo lý, bổn phận và lòng tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP đối với Tổ quốc, dân tộc và lịch sử vùng đất Sài Gòn Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM.

Dịp này, TP.HCM sẽ phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP.HCM cũng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học được xây mới. Khởi công các dự án: đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên; cụm cảng biển cảng quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ; cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.

Đáng chú ý, TP.HCM sẽ tặng 1 triệu đồng/hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Các hoạt động kỷ niệm cấp TP sẽ gồm: Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức triển lãm, trưng bày; hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của TP.HCM qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề liên quan tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Mục đích kế hoạch nhằm truyền thông sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa to lớn của sự kiện TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó, khẳng định lòng biết ơn sâu sắc và sự tôn kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Thông qua các hoạt động truyền thông và kỷ niệm, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngoài ra, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP và đất nước theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.