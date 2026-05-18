Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa 18/05/2026 11:12

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Sáng 18-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tại nhà riêng ở phường Phú Thuận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Ảnh: TRẦN HIỂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, huy hiệu Đảng bậc cao là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những bậc ưu tú đã có cả một đời phấn đấu, cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp của Đảng.

Với cá nhân nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ nhiều điều đặc biệt. Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM xúc động khi nhắc đến việc bà Trương Mỹ Hoa trải qua 11 năm tù khổ sai tại nhiều nhà tù, dù trong hoàn cảnh nào cũng là tấm gương sáng, là người có vai trò động viên và khích lệ các bạn tù khác.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chia sẻ ông được nghe kể lại thời điểm đó, bà Hoa dù là lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhưng luôn rất gần gũi, rất cởi mở với nhân dân. Một điều đáng quý là khi rời vị trí lãnh đạo cấp cao của Đảng, bà Trương Mỹ Hoa tiếp tục có những hoạt động rất có ý nghĩa, truyền cảm hứng và tính lan tỏa giáo dục cao.

Đặc biệt có thể kể đến là Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ tịch Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

"Sự lan tỏa của nó nằm ở chỗ là được nhiều người biết đến và đến bây giờ cũng đang hoạt động rất mạnh mẽ. Những ngôi trường học ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt ở đảo Trường Sa Lớn được xây dựng từ quỹ này", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ, tấm gương của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa là một cảm hứng rất lớn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân TP tiếp tục nỗ lực, phấn đấu.

"Chúng tôi mong muốn đồng chí tiếp tục là cây cao bóng cả, mỗi ngày luôn mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa, tiếp tục có những hoạt động tích cực, truyền cảm hứng và nhân văn cho mọi người", người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM bày tỏ.

Nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui, xúc động và vinh dự. Đây cũng là đánh giá, ghi nhận sự phấn đấu của bà đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong suốt 65 năm qua.

Nhìn lại chặng đường qua, bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ nhờ truyền thống cách mạng từ trong gia đình, sự giáo dục lý tưởng của Đảng và nhân dân và sự rèn luyện chính bản thân, đã giúp bà không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện lý tưởng cao đẹp của Đảng, của Bác Hồ.

Kể cả từ trong những thời điểm cam go, khắc nghiệt nhất của cuộc đời với 11 năm trong tù, trong đó có gần 4 năm giam cầm trong chuồng cọp Côn Đảo, trước sự tra tấn tàn bạo của kẻ thù, cuộc sống gian khó, cái chết luôn rình rập, nhưng bà đã không gục ngã mà giữ vững khí tiết người cách mạng, bảo vệ uy tín, thanh danh của Đảng và được trui rèn thử thách trong lửa đỏ trở thành những chiến sĩ trung kiên của Đảng.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo phường chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Ảnh: TRẦN HIỂN

Bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ Đảng và Bác Hồ lúc nào cũng thường trực trong tim, dẫn đường cho bà đi tới giây phút cuối cùng của cuộc chiến đấu giành thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

“Những năm tháng ít ỏi của chặng đường còn lại phía trước, tôi hứa sẽ tiếp tục sống và làm việc; giữ gìn phẩm chất cách mạng của người cộng sản, rèn luyện, học tập phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, kiên định con đường đã chọn, giữ vững niềm tin sắt son với Đảng” – bà Trương Mỹ Hoa nói.