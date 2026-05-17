Từ cao tốc Long Thành phải vòng 17 km để vào tuyến Biên Hòa – Vũng Tàu 17/05/2026 16:29

(PLO)- Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe tạm toàn tuyến nhưng ô tô từ cao tốc TP.HCM - Long Thành muốn vào tuyến để đi Vũng Tàu phải đi vòng qua Quốc lộ 51 khoảng 17km.

Theo dự kiến, từ 17 giờ ngày 18-5, toàn bộ 54km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực và từng bước phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Ở thời điểm này, cao tốc vẫn chỉ cho xe dưới 9 chỗ lưu thông, vận tốc tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h.

Tuy nhiên, có khó khăn nhất của các tài xế hướng đi từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ không được vào nút giao tạm đường Bưng Môn (phường Long Thành), kết nối Quốc lộ 51 để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu như trước nữa. Nút giao này sẽ đóng lại để đảm bảo an toàn giao thông, tránh xung đột.

Trong khi đó, nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa thể kết nối trực tiếp từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì chưa hoàn thiện trạm thu phí.

Khi đưa vào thông xe tạm toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nút giao tạm từ đường Bưng Môn vào cao tốc sẽ bị đóng. Ảnh: VŨ HỘI

Vì vậy, các phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây muốn đi hướng Vũng Tàu vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải xuống Quốc lộ 51 vòng lại hướng cầu Đồng Nai, tiếp tục di chuyển đến nút giao Võ Nguyên Giáp, cách khoảng 17 km.

Một hướng khác là xe đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút Vành đai 3 hoặc nút 319, nút Quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình.

Bên cạnh đó, nút giao sân bay Long Thành và nút giao Tân Hiệp vẫn chưa hoàn thiện nên chưa thể đưa vào khai thác.

Nếu không vòng lại hướng cầu Đồng Nai, xe từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ vào Quốc lộ 51 đi Vũng Tàu theo hành trình cũ.

Các phương tiện khu vực TP.HCM, Bình Dương (cũ), Đồng Nai sẽ vào nút giao đầu tuyến đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: VŨ HỘI.

Đối với phương tiện từ một số khu vực thuộc TP.HCM và Bình Dương cũ đi xa lộ Hà Nội đến ngã tư Vũng Tàu vào Quốc lộ 51 tới Cổng 11 vào đường Võ Nguyên Giáp sẽ lên đầu tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Khi trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, xe có thể rời tuyến tại nút giao đường 992 hoặc Quốc lộ 56 để tiếp tục hành trình.

Ở chiều ngược lại từ Vũng Tàu về Đồng Nai hoặc trung tâm TP.HCM, xe trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có thể ra nút giao 992, nút giao Long Thành hoặc nút giao Võ Nguyên Giáp để về trung tâm TP.HCM.