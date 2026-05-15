ACV bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc 15/05/2026 15:51

Ông Lê Văn Khiên, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức quyền Tổng giám đốc ACV.

Trước đó, từ ngày 2-2, ông Hùng đã được giao phụ trách điều hành ACV sau khi ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc phụ trách ACV, bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ông Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo ACV diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy tiến độ dự án sân bay Long Thành.

Ông Nguyễn Đức Hùng từng giữ chức Giám đốc sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Trước đó, ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành.

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm hai vấn đề cấp bách. Thứ nhất là kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ACV nhằm nâng cao hiệu quả điều hành. Thứ hai là tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sai phạm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời tạo điều kiện để các gói thầu được triển khai đúng tiến độ.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong thanh toán và thông qua chủ trương về nhân sự của ACV. Trên cơ sở đó, ACV phải khẩn trương kiện toàn bộ máy.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo tổ công tác liên quan đến vật liệu xây dựng, phối hợp với UBND TP Đồng Nai xử lý vướng mắc về nguồn cung và giá vật liệu. Đồng thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu khi đủ điều kiện và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện.

Thủ tướng cũng yêu cầu ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ liên quan. Doanh nghiệp này phải xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết; báo cáo hằng tuần; rà soát hồ sơ nghiệm thu để thanh toán cho nhà thầu; đồng thời yêu cầu các nhà thầu tăng cường nguồn lực thi công.

Ngoài ra, ACV phải chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và nhà thầu để xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để ảnh hưởng tiến độ dự án.

Các cơ quan liên quan cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán sớm các gói thầu, hạng mục đã triển khai để hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu kịp thời phát hiện, xử lý sai sót.