ACV chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành, đưa vào khai thác trong năm 2026 22/04/2026 10:40

Theo Cổng thông tin Chính phủ (baochinhphu.vn), Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 21-4, kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thành lập các Tổ công tác hướng dẫn xử lý vướng mắc

Theo kết luận, mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào vận hành, khai thác trong năm 2026 đang đối mặt nhiều thách thức. Khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi một số vướng mắc về thanh toán chưa được xử lý dứt điểm.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết thuận lợi cho thi công không còn nhiều. Lực lượng lao động trên công trường chưa đáp ứng yêu cầu. Giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao cũng gây thêm áp lực cho các nhà thầu.

Dù vậy, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, việc đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là yêu cầu bắt buộc. Các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung cao độ để thực hiện.

Dự án sân bay Long Thành đang ở giai đoạn nước rút nhưng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: V.LONG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác trên, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai dự án, việc xử lý phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Cơ quan công an cũng được yêu cầu phối hợp với ACV, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng rà soát hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện để chủ đầu tư thanh toán đối với các khối lượng, hạng mục không có sai phạm, đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp với các nội dung vi phạm.

Bộ Tài chính được giao khẩn trương kiện toàn tổ chức, nhân sự tại ACV theo quy định. Đồng thời, thành lập Tổ công tác hướng dẫn xử lý các vướng mắc liên quan đến thanh toán theo chỉ đạo của Thủ tướng, hoàn thành trong ngày 22-4.

Bộ này cũng phải chỉ đạo ACV làm việc, đàm phán với các nhà thầu để thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thanh toán. Trường hợp cần thiết, thực hiện tạm thanh toán trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Bộ Xây dựng được giao thành lập Tổ công tác, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai xử lý các vướng mắc về nguồn cung, giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Đồng thời hỗ trợ ACV trong công tác điều phối thi công, hoàn thiện thủ tục nội nghiệp phục vụ nghiệm thu, thanh toán.

Phó Thủ tướng yêu cầu ACV phải làm việc trực tiếp với từng nhà thầu, từng gói thầu để xác định rõ khối lượng còn lại, tiến độ thực hiện và khả năng huy động nguồn lực.

Trên cơ sở đó, yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính, vật liệu để bảo đảm tiến độ theo hợp đồng đã ký.

ACV cũng phải chủ động xử lý các khó khăn trong phạm vi thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, phải tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Các kiến nghị phải cụ thể, rõ nội dung, rõ phương án, rõ cơ quan xử lý và thời hạn hoàn thành.

Thiếu lao động phổ thông lẫn lao động có chuyên môn cao

Dự án sân bay Long Thành hiện có 15 gói thầu xây lắp chính. Đến nay, mới hoàn thành 3 gói, gồm hệ thống tường rào, san nền thoát nước và cọc nhà ga hành khách.

12 gói còn lại đang triển khai thi công. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 64.313/86.357 tỉ đồng, tương đương 74,47% giá trị hợp đồng.

Đáng chú ý, hầu hết các gói thầu đều có sự tham gia của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex). Hiện nhân sự tại các gói thầu của đơn vị này đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Công nhân thi công tại dự án sân bay Long Thành. Ảnh: V.LONG

Theo ACV, tính đến ngày 14-4, tổng số nhân lực trên công trường khoảng 8.457 người, chỉ đạt 60% nhu cầu. Theo tính toán, dự án cần khoảng 14.000 lao động để bảo đảm tiến độ, tức còn thiếu hơn 5.500 người.

Tại gói thầu nhà ga hành khách, hạng mục nằm trên đường găng tiến độ, tình trạng thiếu nhân công rất rõ. Trước ngày 26-1, liên danh nhà thầu huy động khoảng 5.300 người mỗi ngày. Sau thời điểm này, số lượng giảm mạnh, có thời điểm chỉ còn khoảng 1.500 người.

Những ngày gần đây, số nhân sự đã tăng lên khoảng 3.400 người mỗi ngày nhưng vẫn chỉ đáp ứng một nửa nhu cầu, trong khi cần khoảng 6.000 người cho các hạng mục xây lắp và lắp đặt thiết bị.

Tại gói thầu hạ tầng cảng và giao thông, trước ngày 26-1 có khoảng 1.500 nhân sự làm việc mỗi ngày. Sau đó giảm còn khoảng 1.200 người, trong khi nhu cầu thực tế là khoảng 1.900 người.

Không chỉ thiếu lao động phổ thông, dự án còn thiếu nhân sự chuyên môn cao như tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý chất lượng, hoàn thiện hồ sơ và quy trình thanh toán.

Nguyên nhân được cho là vướng mắc trong thanh toán khối lượng đã hoàn thành. Khi dòng tiền bị chậm, nhà thầu gặp khó trong việc trả lương, duy trì nhân công.

Cùng lúc, nhiều dự án hạ tầng lớn trên cả nước đồng loạt triển khai, khiến nhu cầu lao động tăng cao. Công nhân có xu hướng dịch chuyển sang công trình khác có thu nhập ổn định hơn.