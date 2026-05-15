TP.HCM bổ sung nút giao Mỹ Xuân - Ngãi Giao trong cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 15/05/2026 18:29

(PLO)- Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai nút giao bổ sung Mỹ Xuân - Ngãi Giao, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết dự án thành phần 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 dài 19,5km đã cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác từ cuối tháng 4-2026.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.216 tỉ đồng, là một trong những hạng mục quan trọng góp phần kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam bộ, giảm tải cho Quốc lộ 51 và thúc đẩy liên kết giữa Biên Hòa với Vũng Tàu cũ.

Ban Giao thông cho biết hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai nút giao bổ sung Mỹ Xuân - Ngãi Giao theo Nghị quyết 221/2025 của Quốc hội.

Hiện nay, lượng xe container, phương tiện khác tăng nhanh hơn dự báo ban đầu, nếu không bổ sung nút giao Mỹ Xuân - Ngãi Giao, hiệu quả khai thác của tuyến cao tốc sẽ bị hạn chế, đặc biệt ở đoạn kết nối cảng và khu công nghiệp Phú Mỹ.

Vì vậy, việc bổ sung nút giao này góp phần kết nối trực tiếp khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; giảm áp lực cho Quốc lộ 51 vốn đang quá tải nhiều năm, tăng khả năng khai thác đồng bộ toàn tuyến cao tốc sau khi đưa vào vận hành.

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích ban đầu của dự án đã hoàn thành 100%, riêng phần diện tích bổ sung phục vụ xây dựng đường gom và nút giao đang được các đơn vị liên quan kiểm kê, lập phương án bồi thường.

Riêng hạng mục bổ sung nút giao Mỹ Xuân - Ngãi Giao được triển khai theo Nghị quyết 221/2025/QH15 hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến công tác đấu thầu và khởi công sẽ được thực hiện trong tháng 6-2026.

Ban Giao thông kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2027 đối với riêng hạng mục nút giao Mỹ Xuân - Ngãi Giao. Từ đó, bảo đảm tiến độ triển khai và hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến.