Nam thanh đi xe máy tử vong dưới cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 09/05/2026 09:28

(PLO)- Nam thanh niên đi xe máy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tông vào khối bê tông dải phân cách rồi rơi xuống cầu vượt.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng 9-5, trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc thành phần 1 đoạn đang thi công qua phường Phước Tân (TP Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn đang thi công.

Hiện trường chiếc xe máy tông vào bê tông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: CTV

Khi di chuyển đến khu vực cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại lối ra giao với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân), xe máy bất ngờ tông mạnh vào dải phân cách bằng bê tông.

Cú tông mạnh khiến xe máy mắc kẹt giữa khối bê tông, còn nạn nhân văng xuống khu vực bên dưới cầu vượt, tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn thành phần 1 vẫn đang thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Dự kiến đoạn tuyến sẽ được đưa vào khai thác trước ngày 18-5.