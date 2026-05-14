Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kiểm tra cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, sân bay Long Thành 14/05/2026 15:14

(PLO)- Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu cùng đại diện các Bộ ngành, lãnh đạo UBND TP.HCM, TP Đồng Nai đi kiểm tra các dự án trọng điểm phía Nam.

Đoàn giám sát Quốc hội kiểm tra tiến độ các dự án.

Đoàn giám sát của Quốc hội đã kiểm tra dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Đây là dự án hạ tầng giao thông rất quan trọng, mang tính kết nối vùng Đông Nam Bộ, giảm tải cho Quốc lộ 51 và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng thành viên trong đoàn về tiến độ của dự án, những phần công việc còn lại và những vướng mắc cần tháo gỡ để nhanh chóng đưa toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác.

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho biết, đến nay dự án thành phần 2 và 3 đã đưa tuyến chính vào khai thác từ ngày 29-4. Hiện tuyến vận hành ổn định, các hạng mục phụ trợ như hệ thống giao thông thông minh ITS, đường gom dân sinh, đường quay đầu xe, trạm kiểm soát tải trọng… đang tiếp tục được triển khai để hoàn thiện đồng bộ vào giữa năm 2026.

Riêng dự án thành phần 1 hiện đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chuẩn bị thông xe trước ngày 19- 5. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16 km, quy mô giai đoạn 1 gồm 4 làn xe với vận tốc thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Sau khi kiểm tra cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, Đoàn giám sát tiếp tục kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành. Tại sân bay Long Thành, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết đến cuối năm 2026, hệ thống giao thông đường bộ kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM sẽ cơ bản hoàn thành đồng bộ, liên hoàn và liên thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và khai thác sân bay trong giai đoạn đầu vận hành.

Theo Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành, đơn vị cũng như các nhà thầu đặt quyết tâm đưa vào khai thác thương mại dự án vào cuối năm 2026. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã thành lập chi nhánh sân bay Long Thành để chuẩn bị cho giai đoạn khai thác, vận hành sau khi dự án hoàn thành.

Tại sân bay Long Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã kiểm tra thực địa nhà ga, đường cất hạ cánh thứ nhất và thứ 2 cùng hạ tầng giao thông nội cảng. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng tặng quà, động viên tinh thần kỹ sư công nhân đang thi công tại đây. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phối hợp cùng nhà thầu tăng tốc đẩy nhanh thi công các hạng mục để khai thác sân bay đúng kế hoạch. Bên cạnh đó quan tâm đẩy nhanh hạ tầng giao thông kết nối phục vụ sân bay khi đi vào khai thác.