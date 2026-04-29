Lộ trình di chuyển vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ chiều nay 29/04/2026 13:22

(PLO)- Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ cho phép chạy tối đa 80 km/h và các loại ô tô dưới 9 chỗ.

Sáng 29- 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (QLDA), cho biết theo kế hoạch vào 17 giờ chiều nay, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe đợt 1, đưa vào khai thác hơn 37 km qua Đồng Nai và TP.HCM (dự án thành phần 2 và 3).

Theo thông tin từ Ban QLDA, đoạn tuyến được đưa vào khai thác có điểm đầu tại Km16+000 nối dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại khu vực nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa phận Long Thành, Đồng Nai). Điểm cuối tại giao với quốc lộ 56 và tuyến tránh Bà Rịa (TP.HCM).

Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc được tổ chức khai thác tạm với tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km/h. Phương tiện được phép lưu thông là các loại ô tô dưới 9 chỗ nhằm đảm bảo an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.

Về quy mô, đoạn tuyến có từ 4 đến 6 làn xe. Cụ thể, đoạn từ nút giao tạm Bưng Môn (Km16+000) đến nút giao Tân Hiệp (Km29+300) được bố trí 6 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp. Đoạn từ nút giao Tân Hiệp đến nút giao quốc lộ 56 khai thác 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp.

Trong giai đoạn vận hành ban đầu, tuyến cao tốc này chưa tổ chức thu phí. Tuy nhiên, tại Km18+140 theo hướng Vũng Tàu - Biên Hòa có một trạm đầu vào nhằm ghi nhận phương tiện, phục vụ việc tính phí cho tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe tạm hơn 37 km và cho phép chạy tối đa 80 km/h. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo lộ trình các xe di chuyển hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu, các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Bưng Môn, đi khoảng 1 km, sau đó nhập vào đường gom phải để lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Còn hướng từ TP.HCM đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến đường rẽ xuống quốc lộ 51 rồi đi vào đường đường Bưng Môn rồi di chuyển vào đường gom phải để lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ở chiều ngược lại, từ Vũng Tàu đi TP.HCM, Dầu Giây hoặc Biên Hòa, xe có thể vào cao tốc từ nút giao quốc lộ 56 (Km53+700) hoặc nút giao ĐT.992 (Km43+800). Khi di chuyển đến Km17+650, phương tiện rẽ phải để tách khỏi cao tốc, nhập vào các nhánh kết nối để đi về Dầu Giây hoặc trung tâm TP.HCM.

Trong đợt khai thác này, toàn tuyến đưa vào sử dụng 2 nút giao hoàn chỉnh gồm nút giao quốc lộ 56 và nút giao ĐT.992, cùng với một phần nút giao Long Thành kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Việc đưa vào khai thác hơn 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không chỉ góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 51, tuyến đường thường xuyên quá tải, mà còn rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm công nghiệp, cảng biển và du lịch trọng điểm phía Nam. Đây cũng là bước đệm quan trọng để hoàn thiện toàn tuyến trong thời gian tới, hướng tới hình thành trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ.