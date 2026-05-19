Dự án cao tốc Bắc-Nam qua Đắk Lắk thông xe toàn tuyến 19/05/2026 10:14

Ngày 19-5, ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong (Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng), cho biết hiện cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đã thông xe toàn tuyến với chiều dài 48 km.

Cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.T

“Lúc 22 giờ đêm qua, chúng tôi đã tổ chức thông xe toàn tuyến tại dự án. Đây là sự nỗ lực rất lớn của nhà thầu, đơn vị thi công cũng như chính quyền các cấp”, ông Vũ nói.

Trước đó, từ ngày 30-4, Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đã đưa vào khai thác 24 km đầu tuyến. Với 24 km còn lại của dự án, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, cho thông xe theo kế hoạch.

Cùng ngày, ông Bùi Trọng Lai, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây Dựng), cho biết lúc 22 giờ đêm qua, đơn vị đã cho thông xe toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh với chiều dài gần 62 km.

Trước đó hồi tháng 4, dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh (thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam), đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng trước hơn 54 km.

Riêng đoạn tuyến dài hơn 7 km còn lại thuộc nút giao phía Nam hầm Cù Mông (xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) chưa thể khai thác, sử dụng do đường gom chưa hoàn thành.

Tuy nhiên, các bên liên quan đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án vào phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Hai dự án cao tốc nói trên được thông xe sẽ góp phần rút ngắn hành trình từ khu vực Nam Trung Bộ vào TP.HCM và ngược lại, giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 1.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng phát đi thông báo về việc thông xe toàn tuyến các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh (từ hầm Cù Mông đến hầm Đèo Cả).

Các trạm thu phí trên cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh và Chí Thạnh-Vân Phong đang hoàn thiện nên chưa thu phí.