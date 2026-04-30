2 dự án thành phần cao tốc đi qua Đắk Lắk đều lỗi hẹn thông xe 30/04/2026 22:02

(PLO)- Các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa thể thông xe hoàn toàn vì vướng mặt bằng.

Ngày 30-4, ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong (Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng), cho biết lúc 23 giờ đêm nay, đơn vị sẽ cho thông xe 24 km đầu tiên của dự án, đoạn tiếp giáp cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc đến phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk .

Một đoạn dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong. Ảnh: H.T

Đối với 24 km còn lại của dự án, ông Vũ cho biết sẽ phấn đấu đưa vào khai thác ngày 10-5.

Trước đó, mưa lũ hồi tháng 11-2025 đã gây sụt trượt taluy tại Km 11 của dự án, đoạn qua xã Tuy An Bắc. Do đó, dự án phát sinh thêm khối lượng giải phóng mặt bằng để xử lý đào ngả mái taluy.

“Đến ngày 5-5, chính quyền địa phương mới chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng. Lúc đó, chúng tôi mới thực hiện được việc khắc phục các sự cố, phấn đấu thông xe vào ngày 10-5” - ông Vũ nói.

Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong (thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam) dài hơn 48 km, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Đắk Lắk. Công trình này có tổng mức đầu tư gần 10.800 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Một dự án khác tại Đắk Lắk cũng lỗi hẹn thông xe dịp 30-4 là cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh (do Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư).

Ông Bùi Trọng Lai, đại diện Ban Quản lý dự án 85, cho biết tối nay đơn vị sẽ cho thông xe, khai thác 34 km thuộc dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk. Phần còn lại của dự án sẽ phấn đấu thông xe vào ngày 30-5.

Theo ông Lai, hiện dự án vướng khoảng 900 m chưa được giải phóng mặt bằng để làm đường gom và một số cống thoát nước.

“Vài ngày nữa, chính quyền mới bàn giao mặt bằng. Sau khi nhận mặt bằng, chúng tôi phải mất khoảng 25 ngày mới hoàn thiện các hạng mục còn lại để thông xe toàn tuyến” - ông Lai nói.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài 62 km qua địa phận Đắk Lắk và Gia Lai. Trong đó, đoạn dự án đi qua Đắk Lắk dài 42 km. Dự án này do Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỉ đồng.