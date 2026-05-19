Phường Tân Hưng sẽ có đường đi bộ ven sông, hàng kèn hồng thu hút giới trẻ 19/05/2026 09:49

(PLO)- UBND phường Tân Hưng sẽ xây dựng một công viên ven sông, trong đó có đường đi bộ ven sông, hàng kèn hồng thu hút giới trẻ trong tương lai.

Sáng ngày 19-5, UBND phường Tân Hưng tổ chức lễ phát động xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa năm 2026” và xây dựng công viên đường số 14.

Theo UBND phường, đây là một trong những hoạt động của địa phương nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng không gian đô thị văn minh.

Phường Tân Hưng sẽ có đường ven sông, hàng kèn hồng hấp dẫn trong công viên số 14.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2026). Theo đó, phường sẽ tập trung cải tạo các tuyến đường, khu vực ven kênh rạch, phát triển thêm mảng xanh công cộng, xây dựng các công viên nhỏ, điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, cho biết việc xây dựng công viên đường số 14 không chỉ là một công trình công cộng đơn thuần mà là một dự án mang tính đột phá, thay đổi toàn diện diện mạo cảnh quan khu vực, tạo sức hút mạnh mẽ cho người dân và du khách.

Phối cảnh công viên.

Các công nhân đang triển khai xây dựng.

Công viên đường số 14 sẽ có điểm nhấn là đường đi bộ ven sông, đan xen là tiểu cảnh nghệ thuật, những đồi cỏ xanh mướt... Tất cả mang lại cảm giác thư thái, gần gũi cho người dân. Đặc biệt theo ý tưởng thiết kế, khu vực này sẽ được trồng cây kèn hồng, dự kiến tạo điểm nhấn cảnh quan vô cùng thu hút cho giới trẻ trong tương lai.

Để có được bước chuyển biến như hôm nay là sự quyết tâm của địa phương trong việc xóa bỏ tình trạng xả rác dọc bờ kênh, lấn chiếm lòng đường. Điều đặc biệt, toàn bộ kinh phí thực hiện đều được kêu gọi từ nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí 700 triệu đồng.

Để hàng kèn hồng sớm tỏa bóng mát và tuyến đường đi bộ ven sông đi vào hoạt động hiệu quả, ông Nguyễn Minh Thiện kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành, chung tay trồng và chăm sóc cây xanh, kiến tạo một Tân Hưng xanh - sạch - đẹp.

Phường kêu gọi người dân tích cực trồng cây xanh.

"Tại đây, tôi xin được kêu gọi người dân trên địa bàn phường hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, trong đó đạt tối thiểu 200 cây/năm. Từ đó góp phần nâng cao diện mạo đô thị cải thiện chất lượng sống của người dân" - ông Thiện nhấn mạnh.