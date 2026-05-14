Tìm người liên quan chiếc xe máy trong vụ trộm cắp tài sản ở phường Tân Hưng 14/05/2026 15:17

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm người liên quan đến chiếc xe máy trong vụ trộm cắp, tiêu thụ tài sản xảy ra tại phường Tân Hưng.

Ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang xác minh vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ việc được phát hiện vào ngày 16-3-2026 tại lề đường Đô Đốc Tuyết, đoạn cách ngã ba Đô Đốc Tuyết – Trần Văn Trà khoảng 10 mét, thuộc phường Tân Hưng, TP.HCM.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định cần tìm người liên quan đến phương tiện là xe máy mang biển số 84K4-0495. Chiếc xe này có số khung: RRKWCHPUM7X006922 và số máy: VTTJL1P52FMH5006922.

Đây là tang vật quan trọng trong vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đang được đơn vị thụ lý điều tra.

Để có cơ sở xử lý vụ án đúng quy định, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là người liên quan hoặc có thông tin về xe máy biển số 84K4-0495 nêu trên, hãy đến trụ sở đơn vị để cung cấp thông tin.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp Điều tra viên Võ Thanh Sơn qua số điện thoại 0907.182.266. Địa chỉ tiếp nhận: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, số 25 Đường 85, phường Tân Hưng, TP.HCM.