Hai người đi đòi nợ thuê rồi tiện tay... cướp tài sản 14/05/2026 11:43

(PLO)- Được ủy quyền đi đòi nợ, hai người đàn ông ở TP.HCM lại phá cổng, dùng đá và gậy gỗ tấn công chủ nhà để cướp tài sản và bị bắt sau 48 giờ.

Ngày 14-5, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp với Công an xã Nhuận Đức (TP.HCM) bắt giữ Ngô Quang Thức (41 tuổi) và Ngô Hoài Tấn (44 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, chiều 9-5, Ngô Quang Thức cùng đồng bọn được bà Nguyễn Thị Bắc ủy quyền đi đòi nợ bà TTE. Thức và Tấn đi xe máy đến nhà anh TCH để tìm bà E.

Tại đây, dù anh H xác nhận bà E không có ở nhà nhưng Thức vẫn tỏ thái độ hung hãn. Người này dùng đá ném vào chân, gây thương tích cho cha ruột anh H.

Tấn và Thức tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Chưa dừng lại, Thức và Tấn phá cổng, xông thẳng vào sân nhà anh H rồi dùng hung khí khống chế, cướp tài sản. Để uy hiếp chủ nhà, Ngô Hoài Tấn nhặt một gậy gỗ vuông dài 1,2m vung lên đe dọa để Thức lục soát, chiếm đoạt một số tài sản.

Khi anh H ngăn cản để lấy lại tài sản, Thức đã dùng tay đánh thẳng vào mặt khiến nạn nhân rách môi, chảy máu rồi cả hai lên xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhuận Đức phối hợp cùng VKSND Khu vực 8 khẩn trương khám nghiệm hiện trường và truy xét nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Thức và Tấn.

Liên quan vụ việc, Công an xã Nhuận Đức khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi phát sinh các tranh chấp dân sự, đặc biệt là nợ nần.

Theo đó, mọi mâu thuẫn cần được giải quyết thông qua con đường pháp lý, chủ yếu là khởi kiện tại tòa án. Mọi hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa hoặc thuê người đòi nợ bằng biện pháp trái pháp luật đều có thể bị xử lý hình sự về các tội như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản hoặc cố ý gây thương tích.

Người dân cần thận trọng khi ủy quyền cho người khác thu hồi nợ, tránh giao cho những người có biểu hiện côn đồ, manh động. Khi bị đe dọa, uy hiếp xâm phạm đến tính mạng, tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo công an để được bảo vệ.