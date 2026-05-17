Lý do cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung liên tục lỗi hẹn 17/05/2026 14:11

(PLO)- Dù Bộ Xây dựng nhiều lần đặt mốc hoàn thành và yêu cầu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung, tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa thể đưa vào khai thác đồng bộ.

Tại cuộc họp báo ngày 9-4, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ 268 km đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung vào dịp 30-4 để nối thông toàn tuyến từ Hà Nội vào TP.HCM. Tuy nhiên đến nay, khi đã bước sang cuối tháng 5, mục tiêu này vẫn chưa thành hiện thực.

Đây không phải lần đầu dự án cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung “trễ hẹn”. Điều đáng nói là các mốc tiến độ liên tục được đưa ra nhưng đều không đạt được

Hi vọng thông tuyến dịp 19-5

Theo đại diện một chủ đầu tư, để nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung cần hoàn thành bốn đoạn gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong với tổng chiều dài khoảng 268 km.

Tuy nhiên, đến ngày 19-4, đoạn từ Quảng Ngãi đến đèo Cù Mông mới được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành có điều kiện. Các đoạn còn lại khi đó vẫn đang hoàn tất thủ tục nghiệm thu.

Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện toàn bộ các đoạn cao tốc qua miền Trung và tổ chức thông xe trước 19-5. Ảnh: CTV

Điều này đồng nghĩa việc hoàn thành toàn tuyến trước ngày 30-4 gần như không thể thực hiện như yêu cầu của Bộ Xây dựng.

Thực tế là đến ngày 30-4, dự án mới thông xe đoạn từ Quảng Ngãi đến Bắc đèo Cù Mông và một số đoạn ngắn trên tuyến.

Như vậy, để thông xe đồng bộ hiện cần hoàn thiện thêm khoảng 7km trong tổng số 61 km của đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và khoảng 24 km trong tổng chiều dài 48 km của đoạn Chí Thạnh - Vân Phong.

Trong đó, đoạn còn lại của dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh nằm tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Đây được xem là “nút thắt” cuối cùng của đoạn tuyến này và đang gặp khó khăn.

Ban Quản lý dự án 85 cho biết nguyên nhân chủ yếu do vướng mặt bằng thi công đường gom. Theo chủ đầu tư, nếu có mặt bằng sạch sớm hơn, dự án đã có thể hoàn thành dịp 30-4.

Đối với dự án Chí Thạnh - Vân Phong, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho rằng công trình gặp nhiều bất lợi do thiên tai, thời tiết và biến động giá vật liệu xây dựng. Dù vậy, đến nay, các hạng mục đã hoàn thành.

Hiện chủ đầu tư đang báo cáo Bộ Xây dựng để đưa đoạn tuyến này vào khai thác đồng bộ cùng toàn tuyến dịp 19-5 tới.

Chốt mốc tiến độ

Trước tình hình chậm tiến độ, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 yêu cầu tập trung toàn lực hoàn thiện phần việc còn lại.

Theo Bộ Xây dựng, hơn 7km cuối của dự án chưa thể đưa vào khai thác do đường gom phía Nam hầm Cù Mông chưa hoàn thành. Việc này khiến hệ thống hàng rào và tôn hộ lan trên tuyến chính chưa thể đóng kín, không đảm bảo điều kiện khai thác an toàn.

Bộ yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 trực tiếp chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ.

Các đơn vị cũng phải xây dựng phương án lưu thông tạm trong quá trình thi công đường gom nhằm sớm hoàn thiện hệ thống hàng rào, hộ lan và các thủ tục nghiệm thu công trình.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng nhấn mạnh Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu không đưa đoạn tuyến còn lại vào khai thác trước 19-5.

Theo Ban Quản lý dự án 85, đối với đường gom phía Nam hầm Cù Mông thuộc gói thầu 12-XL, nhà thầu hiện đang thi công mặt đường bê tông xi măng. Đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành để đưa đoạn từ Km24+900 đến Km32+533 vào khai thác trong thời gian tới.

Cao tốc Bắc - Nam được xem là trục giao thông huyết mạch của cả nước. Việc chưa thể nối thông đồng bộ qua miền Trung khiến năng lực vận tải toàn tuyến chưa phát huy đúng kỳ vọng.

Ngoài ra, việc các đoạn cao tốc khai thác rời rạc cũng khiến phương tiện phải liên tục ra vào quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và làm tăng thời gian di chuyển.