Trồng 230 cây xanh tại Khu đất quy hoạch Quảng trường sáng tạo, TP.HCM 19/05/2026 10:58

(PLO)- Hiện nay, chỉ tiêu cây xanh trên địa bàn TP vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân cũng như yêu cầu của một đô thị phát triển hiện đại.

Ngày 19-5, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức “Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đối với các đô thị lớn như TP.HCM, mật độ cây xanh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá “chỉ số đáng sống” của đô thị.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ tiêu cây xanh trên địa bàn TP vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân cũng như yêu cầu của một đô thị phát triển hiện đại. Vì vậy, việc trồng mới, bảo vệ và phát triển cây xanh có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần duy trì môi trường sống trong lành, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới phát triển bền vững.

Các đại biểu trồng cây xanh tại Khu đất quy hoạch Quảng trường sáng tạo. Ảnh: NV

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, TP.HCM đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 phải thực hiện được bốn việc quan trọng. Cụ thể là chống ùn tắc giao thông; chống ngập; di dời 40.000 căn nhà ven, trên kênh, rạch thực hiện chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc trồng cây xanh càng có ý nghĩa thiết thực và cấp bách hơn bao giờ hết.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NV

Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm cộng đồng, về ý thức xây dựng một nền đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

"Các đại biểu, Nhân dân và các tổ chức tích cực tham gia trồng cây, chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ công viên và cây xanh. Qua đó tăng cường sự gắn kết cộng đồng và nâng cao trách nhiệm chung của mỗi người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên TP mang tên Bác"- ông Lê Ngọc Linh kêu gọi.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cùng các đại biểu trồng cây xanh. Ảnh: NV

Trong khuôn khổ của buổi lễ, các đại biểu đã trồng 230 cây xanh tại Khu đất quy hoạch Quảng trường sáng tạo. Những loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cảnh quan khu vực, góp phần tạo không gian xanh, bền vững và hài hòa với môi trường xung quanh.