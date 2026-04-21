Xử lý vụ tỉa nhánh 'quá tay' khiến hàng cây xanh bị cắt trụi 21/04/2026 15:44

(PLO)- Hàng cây xanh bị tỉa nhánh "quá tay" sẽ được chăm sóc để phát triển trở lại, thay thế những cây yếu, sâu bệnh không còn khả năng phát triển.

Ngày 21-4, ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ thay thế các cây xanh bị tỉa "quá tay" không có có khả năng phát triển trên đường Nguyễn Huệ sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM.

Những cây yếu, bị sâu bệnh sẽ được thay thế. Ảnh: H.H

"Xã Ninh Phước đã chỉ đạo đơn vị quản lý kiểm tra, chăm sóc bón thuốc, phân để hàng cây xanh phát triển trở lại. Trường hợp cây yếu không phát triển, bị sâu bệnh sẽ thay thế"- ông Quảng Thúc Đoan nói.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, hàng cây xanh trên đường Nguyễn Huệ, xã Ninh Phước được trồng đã được hơn 10 năm, thân cây lớn hơn vòng tay một người ôm. Hàng cây xanh cho bóng mát phủ kín con đường, rất đẹp.

Cuối năm 2025, chính quyền địa phương đã tổ chức tỉa nhánh để phòng chống bão số 13. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện đã tỉa nhánh hàng cây “quá tay” khiến con đường này trở nên trơ trụi. Theo phản ánh của người dân, sau khi tỉa nhánh, hàng cây này cũng không được chăm sóc nên không phát triển lại được.

Địa phương đang chăm sóc để hàng cây xanh phát triển trở lại. Ảnh: H.H

Ông Quảng Thúc Đoan cho biết hàng cây xanh trên là giống bàng Đài Loan. Giống bàng Đài Loan này có nhược điểm là bám cạn, tán to. Do đó, cây rất dễ gãy, bật gốc khi có mưa bão, đồng thời gây hư hại vỉa hè và rụng lá tắc nghẽn cống thoát nước.

Chủ tịch UBND xã Ninh Phước cho rằng việc tỉa nhánh là để phòng chống mưa bão. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện đã tỉa nhánh "quá tay" khiến một số cây yếu, không phát triển.