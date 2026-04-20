Trúng đấu giá đất 10 năm nhưng chưa thể xây nhà vì... chưa có đường 20/04/2026 18:14

(PLO)- Người dân trúng đấu giá đất tại khu dân cư Ao Lò Gạch ở Khánh Hòa gần 10 năm vẫn chưa xây nhà được vì không có đường vào.

Ngày 20-4, tiếp nhận thông tin từ PLO, ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, cho biết xã sẽ rà soát lại việc thực hiện hạ tầng dự án khu dân cư Ao Lò Gạch.

Đấu giá đất gần 10 năm hạ tầng vẫn chưa hoàn chỉnh

Trước đó, một số người dân phản ánh đến PLO việc họ trúng đấu giá đất gần 10 năm trước tại khu dân cư Ao Lò Gạch thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ nhưng không thể xây nhà.

Các hộ dân trúng đấu giá mặt tiền đường sắt ở khu dân cư Ao Lò Gạch không thể xây nhà vì chưa có đường. Ảnh: H.H

Anh Huân, ngụ phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết năm 2017, anh tham gia đấu giá một lô đất tại khu dân cư trên để xây nhà, lập gia đình.

Theo thông tin đấu giá, khu dân cư sẽ được xây dựng hạ tầng đầy đủ. Anh Huân trúng đấu giá một thửa đất có mặt đường theo quy hoạch 13 m.

Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá gần 10 năm, anh Huân vẫn chưa thể xây nhà vì không có đường vào lô đất. Dù nhu cầu nhà ở rất cấp thiết, anh Huân vẫn không dám tự ý mở đường vào vì giáp với đường sắt Bắc – Nam.

“Lô đất của tôi hướng ra mặt đường sắt. Bản đồ quy hoạch của khu dân cư Ao Lò Gạch có một con đường rộng 13 m. Tuy nhiên, nhiều năm qua con đường trên vẫn chưa được mở” - anh Huân bức xúc nói.

Ghi nhận tại khu vực trên, dự án khu dân cư Ao Lò Gạch có hơn 40 lô đất. Dự án chỉ mới có một con đường khoảng vài chục mét được thi công dang dở.

Cả khu dân cư Ao Lò Gạch có vài ngôi nhà, còn lại để cỏ mọc um tùm, trở thành khu đổ rác thải của các khu dân cư gần đó. Các trụ điện bằng ống sắt của người dân tự kéo đã xiêu vẹo theo thời gian.

Các cột điện của người dân tự kéo đã siêu vẹo. Ảnh: H.H

Theo anh Lê Đình Hơn, một trong số các hộ dân xây nhà ở khu dân cư Ao Lò Gạch, gia đình anh về xây nhà ở đây khoảng năm năm. Ngoài chục mét đường bê tông thì hạ tầng chưa được xây dựng.

“Ở đây ngoài giấy tờ pháp lý đầy đủ thì không có gì. Điện, nước chúng tôi phải đặt đồng hồ từ phía ngoài khu dân cư rồi rồi tự kéo vào nhà”- anh Hơn nói.

Xã tiếp nhận dự án từ huyện cũ

Trao đổi với PV, ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, cho biết dự án khu dân cư Ao Lò Gạch do UBND huyện Ninh Phước cũ làm chủ đầu tư.

Sau gần 10 năm, khu dân cư chỉ mới được xây dựng mấy chục mét đường bê tông. Ảnh: H.H

Khu dân cư Ao Lò Gạch trước đây là một cái ao. Năm 2016, UBND tỉnh Ninh Thuận thu hồi gần 1 ha đất tại thị trấn Phước Dân để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước san lấp mặt bằng, thực hiện quy hoạch phân lô khu dân cư Ao Lò Gạch.

Về hạ tầng của dự án này, ông Đoan cho biết theo đúng quy hoạch thì chủ đầu tư phải thực hiện xây dựng hạ tầng. Chủ tịch UBND xã Ninh Phước khẳng định sau khi tiếp nhận thông tin sẽ rà soát lại toàn bộ dự án này. Sau đó sẽ đề xuất phương án vốn để đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh phục vụ người dân.

“Sáng mai, tôi sẽ trực tiếp đi kiểm tra dự án. Nếu dự án chưa có hạ tầng hoàn chỉnh thì xã Ninh Phước sẽ đưa vào dự án đầu tư công để khẩn trương xây dựng, phục vụ người dân. Chậm nhất đầu năm 2027, xã sẽ triển khai thi công hạ tầng khu dân cư này” - Chủ tịch UBND xã Ninh Phước nói.