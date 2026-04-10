Khánh Hòa triển khai cơ chế mới để xử lý 18 dự án BT tồn đọng 10/04/2026 09:50

(PLO)- Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai Nghị quyết 16 để xử lý, tháo gỡ 18 dự án BT đã tồn đọng, vướng mắc nhiều năm qua.

Ngày 10-4, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đang phối hợp với Ban Quản lý dự án tỉnh triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 16 của Chính phủ.

Nút giao Ngọc Hồi là dự án BT nhiều năm qua chưa hoàn thành. Ảnh: H.H

Theo đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16 quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT).

Nghị quyết 16 có tám điều về xử lý các vướng mắc của dự án BT. Trong đó, Chính phủ hướng dẫn xử lý đối với các dự án BT chuyển tiếp có nội dung hợp đồng phù hợp và không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết.

Nghị quyết cũng hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc phổ biến hiện nay là giá trị quỹ đất thanh toán dự kiến tại hợp đồng khác với giá trị quỹ đất thực tế tại thời điểm thanh toán.

Đối với các dự án đủ điều kiện thanh toán bằng quỹ đất nhưng giá trị quỹ đất thực tế lớn hơn giá trị quyết toán công trình, nếu nhà đầu tư không có khả năng bổ sung phần chênh lệch thì cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng. Theo đó, chuyển từ hình thức thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng ngân sách nhà nước.

Đường N9, một trong dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ trong việc thực hiện hợp đồng BT. Ảnh: H.H

Trường hợp dự án đã thanh toán một phần quỹ đất và không thể tiếp tục giao phần còn lại, cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng để giảm diện tích đất. Tiếp đó, thực hiện cơ chế bù trừ chênh lệch giữa giá trị quyết toán công trình và giá trị phần quỹ đất đã thanh toán. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm bố trí ngân sách để thanh toán các khoản chênh lệch, phát sinh cho nhà đầu tư.

Đối với các dự án đủ điều kiện thanh toán bằng quỹ đất nhưng chưa thanh toán, cơ quan có thẩm quyền tùy vào giá trị quỹ đất thực tế so với giá trị quyết toán công trình để thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 16 cũng xử lý các vướng mắc khác về triển khai, điều chỉnh, ứng kinh phí, xác định giá trị quỹ đất thanh toán… để thực hiện dự án.

Theo Nghị quyết 16, Khánh Hòa hiện có 18 dự án đang vướng mắc cần xử lý, tháo gỡ. Đây là các dự án giao thông, cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các dự án BT tại Khánh Hòa đã tồn đọng vướng mắc thời gian dài. Một số dự án đã có kết luận thanh tra về các vi phạm trong việc triển khai, thanh toán.