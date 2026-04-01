Xã gặp khó khi kế thừa nghĩa vụ thi hành án hành chính 01/04/2026 08:53

(PLO)- Khi kế thừa nghĩa vụ thi hành án sau sáp nhập, chính quyền phải rà soát lại tòa bộ hồ sơ vụ việc, trong khi đó công việc này đòi hỏi nhiều thời gian...

Ngày 31-3, ông Trần Ngọc Bình, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết chính quyền địa phương đang rà soát để thi hành các bản án hành chính kế thừa sau sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo về kế thừa nghĩa vụ thi hành án hành chính sau sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ quan, đơn vị được xác định là chủ thể trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ thi hành án hành chính đã có hiệu lực.

Dự án đường đôi vào TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: H.H

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh này.

Theo thống kê, tỉnh Khánh Hòa có 26 bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành, đang thi hành. Trong đó, riêng UBND xã Phước Dinh có ba bản án hành chính kế thừa của UBND huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận chưa thi hành án xong.

Theo ông Trần Ngọc Bình, trong số các bản án hành chính kế thừa của UBND huyện Ninh Phước, bản án hành chính phúc thẩm ngày 25-7-2024 của TAND Cấp cao tại TP.HCM liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Ninh Thuận, nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Còn cơ quan thu hồi đất công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư là Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận.

Chủ tịch UBND xã Phước Dinh nói tòa án cấp phúc thẩm đã hủy các quyết định thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với người khởi kiện. Vì vậy, chính quyền địa phương phải rà soát kỹ, nắm rõ.

“Bản án này đã có quyết định thi hành án từ năm 2024. UBND xã muốn giải quyết dứt điểm phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ của vụ án. Tuy nhiên sau sáp nhập, việc tra cứu lại hồ sơ rất mất thời gian”- ông Trần Ngọc Bình nói.

Do đó, xã Phước Dinh đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng cho người khởi kiện.

Khu tái định cư của dự án đường đôi vào TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: H.H

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cũng thống nhất với kiến nghị này. Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao UBND xã Phước Dinh chủ trì, làm việc với các bên để thi hành dứt điểm bản án trên.

Cũng theo ông Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho rằng đang tập hợp hồ sơ để thực hiện quyết toán hoàn thành dự án. Vì vậy, nếu phát sinh chi phí bồi thường thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa sẽ trình UBND tỉnh để xin vốn.

Đồng thời, theo Chi nhánh Phát triển quỹ đất Nam Khánh Hòa khi có văn bản đề xuất giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện công tác thu hồi, bồi thường đất thì Chi nhánh Phát triển quỹ đất Nam Khánh Hòa sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Phước Dinh cho biết hiện chính quyền địa phương đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh cho gia hạn thời gian giải quyết vụ án này. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ làm việc với các bên để giải quyết dứt điểm các bản án hành chính phải kế thừa.